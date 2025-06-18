Скандал с Селезневым — в Минспорта удивили вердиктом

Минспорта Украины вмешалось в скандал с Селезневым
Министерство молодежи и спорта Украины выступило с официальным заявлением по поводу языкового скандала, разгоревшегося вокруг бывшего форварда сборной Евгения Селезнева.
Ведомство призвало не поддаваться на провокации и подчеркнуло, что украинский язык — это основа национальной идентичности, сообщает Facebook-аккаунт Минспорта.
В заявлении говорится, что именно сейчас, в условиях войны, враг пытается манипулировать вопросами языка и веры, чтобы посеять раскол в украинском обществе.
Что известно о позиции министерства
Чиновники обратили внимание на то, что Селезнев осознанно перешел на украинский язык и активно его использует как в быту, так и в медиа пространстве. Это подтверждается многочисленными видео с его участием, а также поддержкой от украинских военных в соцсетях.
В Министерстве также уточнили, что информация об исключении подростка RENPRO из команды была ложной — клуб Odesa Football Media Team сообщил, что решение об уходе приняла семья игрока. Руководство команды заявило о недопустимости искусственного нагнетания конфликта на языковой почве, и эта позиция получила полную поддержку со стороны министерства.
В финале обращения Министерство спорта напомнило: сила Украины заключается в единстве нации. Люди могут отличаться по происхождению и вероисповеданию, но их объединяют ключевые ценности: соборность, достоинство, свобода и воля.
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