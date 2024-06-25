Хорватія у драматичному матчі зіграла внічию з Італією на Євро-2024

Лука Модрич незадоволений діями партнерів по команді. Фото: Reuters/Lee Smith

Збірна Хорватії поставила себе у складне становище, оскільки підійшла до поєдинку зі "скуадрою адзуррою" лише з одним балом. Підопічним Златко Далича необхідна була перемога для виходу до плей-офф Євро-2024.

Становище збірної Італії було кращим, але команді Лучано Спаллетті не можна було програвати, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Хорвати у попередніх матчах на турнірі програли Італії (0:3) та зіграли внічию з Албанією (2:2). Італійці зуміли здобути перемогу в матчі з албанцями (2:1), але поступилися іспанцям (0:1).

Матео Ретегі бореться з Йосипом Шутало. Фото: Reuters/Lee Smith

Як Хорватія зіграла з Італією

Хорватія — Італія — 1:1 (0:0)

Голи: Модрич, 54 — Дзакканьї, 90+8

Незабитий пенальті: Модрич, 53 (Хорватія) — воротар.

Хорватія: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (капітан) (Маєр, 80), Брозович, Ковачич (Перичич, 70) — Сушич (Іванушец, 70), Крамарич (Юранович, 90), Маріо Пашаліч (Будімір, 46).

Тренер: Златко Далич.

Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дарміан (Дзакканьї, 81) — Барелла, Жоржіньо (Фаджолі, 81) — Распадорі (Скамакка, 75), Пеллегріні (Фраттезі, 46), Дімарко (К'єза, 57) — Ретеги.

Тренер: Лучано Спаллетті.

Обидва наставники зробили низку замін порівняно з минулими матчами своїх команд. В Італії з перших хвилин зіграв Ретеґі, а не Скамакка. У Хорватії зауважимо появу на полі Шутало. Тренер Далич уперто випустив на поле й Брозовича, через що хорватського фахівця критикували останній тиждень.

Домінік Ливакович рятує збірну Хорватії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

На початку поєдинку хорвати мали певну територіальну перевагу. На 5-й хвилині Доннарумма врятував збірну Італії після удару Сушича у "дев'ятку". Але потім "скуадра адзурра" перехопила ініціативу та буквально "затиснула" хорватів на чужій половині поля. На 28-й хвилині Барелла з правого краю перед чужим штрафним м'яко навісив на голову Бастоні. Настав удар майже впритул, але Ливакович у чудовому стрибку відбив м'яч.

На початку другого тайму емоції у грі вийшли на максимальний рівень. На 52-й хвилині м'яч влучив у руку Фраттезі в італійському штрафному майданчику. Рефері "вказав на точку". Модрич пробив низом у правий від себе кут, і Доннарумма врятував "скуадру адзурру"!

Лука Модрич не забив пенальті. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Атака збірної Хорватії продовжилась. Послідував навіс до воріт Доннарумми. Будімір бив із близької дистанції, але італійський голкіпер знову чудово зіграв. Однак після цього Модрич випередив Ді Лоренцо та добив м'яч у сітку, 1:0!

Лука Модрич забив гол Італії. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Команди почали грати емоційно, часто це перетворювалося на грубість на полі. Хорватія мала невелику перевагу. Поступово Італія знову перехопила ініціативу і біля воріт Ливаковича іноді виникали "пожежі".

На 86-й хвилині Скамакка не дотягнувся до м'яча біля порожнього кута воріт збірної Хорватії після чудового прострілу від К'єзи. "Скуадра адзурра" зуміла відігратися за кілька секунд до фінального свистка. Калафьорі в контратаці протягнув м'яч через половину поля і відпасував на Дзакканьї, який ударом з лівого кута штрафного забив свій перший гол за національну команду, 1:1!

Підопічні Лучано Спаллетті зіграли внічию та вийшли до плей-офф з другого місця у групі. У 1/8 вони зіграють зі Швейцарією.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.

Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу.

Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України.

Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024.

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.