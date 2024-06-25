Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Модрич не забив пенальті, Хорватія пропустила гол від Італії на останній хвилині гри arrow

Модрич не забив пенальті, Хорватія пропустила гол від Італії на останній хвилині гри

25 червня 2024 06:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хорватія у драматичному матчі зіграла внічию з Італією на Євро-2024
Лука Модрич незадоволений діями партнерів по команді. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Хорватії поставила себе у складне становище, оскільки підійшла до поєдинку зі "скуадрою адзуррою" лише з одним балом. Підопічним Златко Далича необхідна була перемога для виходу до плей-офф Євро-2024.

Становище збірної Італії було кращим, але команді Лучано Спаллетті не можна було програвати, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Хорвати у попередніх матчах на турнірі програли Італії (0:3) та зіграли внічию з Албанією (2:2). Італійці зуміли здобути перемогу в матчі з албанцями (2:1), але поступилися іспанцям (0:1).

Матео Ретеги
Матео Ретегі бореться з Йосипом Шутало. Фото: Reuters/Lee Smith

Як Хорватія зіграла з Італією

Хорватія — Італія — 1:1 (0:0)

Голи: Модрич, 54 — Дзакканьї, 90+8

Незабитий пенальті: Модрич, 53 (Хорватія) — воротар.

Хорватія: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (капітан) (Маєр, 80), Брозович, Ковачич (Перичич, 70) — Сушич (Іванушец, 70), Крамарич (Юранович, 90), Маріо Пашаліч (Будімір, 46).

Тренер: Златко Далич.

Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дарміан (Дзакканьї, 81) — Барелла, Жоржіньо (Фаджолі, 81) — Распадорі (Скамакка, 75), Пеллегріні (Фраттезі, 46), Дімарко (К'єза, 57) — Ретеги.

Тренер: Лучано Спаллетті.

Обидва наставники зробили низку замін порівняно з минулими матчами своїх команд. В Італії з перших хвилин зіграв Ретеґі, а не Скамакка. У Хорватії зауважимо появу на полі Шутало. Тренер Далич уперто випустив на поле й Брозовича, через що хорватського фахівця критикували останній тиждень.

Домінік Лівакович
Домінік Ливакович рятує збірну Хорватії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

На початку поєдинку хорвати мали певну територіальну перевагу. На 5-й хвилині Доннарумма врятував збірну Італії після удару Сушича у "дев'ятку". Але потім "скуадра адзурра" перехопила ініціативу та буквально "затиснула" хорватів на чужій половині поля. На 28-й хвилині Барелла з правого краю перед чужим штрафним м'яко навісив на голову Бастоні. Настав удар майже впритул, але Ливакович у чудовому стрибку відбив м'яч.

На початку другого тайму емоції у грі вийшли на максимальний рівень. На 52-й хвилині м'яч влучив у руку Фраттезі в італійському штрафному майданчику. Рефері "вказав на точку". Модрич пробив низом у правий від себе кут, і Доннарумма врятував "скуадру адзурру"!

Лука Модріч
Лука Модрич не забив пенальті. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Атака збірної Хорватії продовжилась. Послідував навіс до воріт Доннарумми. Будімір бив із близької дистанції, але італійський голкіпер знову чудово зіграв. Однак після цього Модрич випередив Ді Лоренцо та добив м'яч у сітку, 1:0!

Лука Модріч забив гол Італії
Лука Модрич забив гол Італії. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Команди почали грати емоційно, часто це перетворювалося на грубість на полі. Хорватія мала невелику перевагу. Поступово Італія знову перехопила ініціативу і біля воріт Ливаковича іноді виникали "пожежі".

На 86-й хвилині Скамакка не дотягнувся до м'яча біля порожнього кута воріт збірної Хорватії після чудового прострілу від К'єзи. "Скуадра адзурра" зуміла відігратися за кілька секунд до фінального свистка. Калафьорі в контратаці протягнув м'яч через половину поля і відпасував на Дзакканьї, який ударом з лівого кута штрафного забив свій перший гол за національну команду, 1:1! 

Підопічні Лучано Спаллетті зіграли внічию та вийшли до плей-офф з другого місця у групі. У 1/8 вони зіграють зі Швейцарією.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу. 

Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України. 

Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ. 

спорт
футбол
Євро-2024
Збірна Італії з футболу
Збірна Хорватії з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву