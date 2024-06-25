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Модрич не забил пенальти, Хорватия пропустила гол от Италии на последней минуте игры

25 июня 2024 06:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хорватия в драматическом матче сыграла вничью с Италией на Евро-2024
Лука Модрич недоволен действиями партнеров по команде. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Хорватии поставила себя в сложное положение, поскольку подошла к поединку со "скуадрой адзуррой" всего с одним баллом. Подопечным Златко Далича необходима была победа для выхода в плей-офф Евро-2024

Положение сборной Италии было лучше, но команде Лучано Спаллетти нельзя было проигрывать, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Хорваты в предыдущих матчах на турнире проиграли Италии (0:3) и сыграли вничью с Албанией (2:2). Итальянцы сумели добыть победу в матче с албанцами (2:1), но уступили испанцам (0:1). 

Матео Ретеги
Матео Ретеги борется с Йосипом Шутало. Фото: Reuters/Lee Smith

Как Хорватия сыграла с Италией 

Хорватия — Италия — 1:1 (0:0) 

Гол: Модрич, 54 — Дзакканьи, 90+8

Незабитый пенальти: Модрич, 53 (Хорватия) — вратарь. 

Хорватия: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич (капитан) (Майер, 80), Брозович, Ковачич (Перичич, 70) — Сушич (Иванушец, 70), Крамарич (Юранович, 90), Марио Пашалич (Будимир, 46). 

Тренер: Златко Далич. 

Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан (Дзакканьи, 81) — Барелла, Жоржиньо (Фаджоли, 81) — Распадори (Скамакка, 75), Пеллегрини (Фраттези, 46), Димарко (Кьеза, 57) — Ретеги. 

Тренер: Лучано Спаллетти. 

Оба наставника сделали ряд замен по сравнению с прошлыми матчами своих команд. У Италии с первых минут сыграл Ретеги, а не Скамакка. У Хорватии отметим появление на поле Шутало. Тренер Далич упрямо выпустил на поле и Брозовича, из-за чего хорватского специалиста критиковали всю последнюю неделю. 

Доминик Ливакович
Доминик Ливакович спасает сборную Хорватии. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В начале поединка у хорватов было некоторое территориальное преимущество. На 5-й минуте Доннарумма спас сборную Италии после удара Сушича в "девятку". Но затем "скуадра адзурра" перехватила инициативу и буквально "зажала" хорватов на чужой половине поля. На 28-й минуте Барелла с правого края перед чужой штрафной мягко навесил на голову Бастони. Последовал удар почти в упор, но Ливакович в великолепном броске отбил мяч. 

В начале второго тайма эмоции в игре вышли на максимальный уровень. На 52-й минуте мяч попал в руку Фраттези в итальянской штрафной. Рефери "указал на точку". Модрич пробил низом в правый от себя угол, и Доннарумма спас "скуадру адзурру"! 

Лука Модрич
Лука Модрич не забил пенальти. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Атака сборной Хорватии продолжилась. Последовал навес к воротам Доннаруммы. Будимир бил с близкой дистанции, но итальянский голкипер снова прекрасно сыграл. Однако после этого Модрич опередил Ди Лоренцо и добил мяч в сетку, 1:0! 

Лука Модрич забил гол Италии
Лука Модрич забил гол Италии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Команды начали играть эмоционально, часто это превращалось в грубость на поле. У Хорватии было небольшое преимущество. Постепенно Италия снова перехватила инициативу, и у ворот Ливаковича иногда возникали "пожары". 

На 86-й минуте Скамакка не дотянулся до мяча у пустого угла ворот сборной Хорватии после отличного прострела от Кьезы. "Скуадра адзурра" сумела отыграться за несколько секунд до финального свистка. Калафьори в контратаке протащил мяч через половину поля и отпасовал на Дзакканьи, который обводящим ударом с левого угла штрафной забил свой первый гол за национальную команду, 1:1! 

Подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью и вышли в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 они сыграют со Швейцарией. 

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