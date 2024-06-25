Хорватия в драматическом матче сыграла вничью с Италией на Евро-2024

Модрич не забил пенальти, Хорватия пропустила гол от Италии на последней минуте игры
Сборная Хорватии поставила себя в сложное положение, поскольку подошла к поединку со "скуадрой адзуррой" всего с одним баллом. Подопечным Златко Далича необходима была победа для выхода в плей-офф Евро-2024.
Положение сборной Италии было лучше, но команде Лучано Спаллетти нельзя было проигрывать, сообщает портал Новини.LIVE.
Хорваты в предыдущих матчах на турнире проиграли Италии (0:3) и сыграли вничью с Албанией (2:2). Итальянцы сумели добыть победу в матче с албанцами (2:1), но уступили испанцам (0:1).
Как Хорватия сыграла с Италией
Хорватия — Италия — 1:1 (0:0)
Гол: Модрич, 54 — Дзакканьи, 90+8
Незабитый пенальти: Модрич, 53 (Хорватия) — вратарь.
Хорватия: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич (капитан) (Майер, 80), Брозович, Ковачич (Перичич, 70) — Сушич (Иванушец, 70), Крамарич (Юранович, 90), Марио Пашалич (Будимир, 46).
Тренер: Златко Далич.
Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан (Дзакканьи, 81) — Барелла, Жоржиньо (Фаджоли, 81) — Распадори (Скамакка, 75), Пеллегрини (Фраттези, 46), Димарко (Кьеза, 57) — Ретеги.
Тренер: Лучано Спаллетти.
Оба наставника сделали ряд замен по сравнению с прошлыми матчами своих команд. У Италии с первых минут сыграл Ретеги, а не Скамакка. У Хорватии отметим появление на поле Шутало. Тренер Далич упрямо выпустил на поле и Брозовича, из-за чего хорватского специалиста критиковали всю последнюю неделю.
В начале поединка у хорватов было некоторое территориальное преимущество. На 5-й минуте Доннарумма спас сборную Италии после удара Сушича в "девятку". Но затем "скуадра адзурра" перехватила инициативу и буквально "зажала" хорватов на чужой половине поля. На 28-й минуте Барелла с правого края перед чужой штрафной мягко навесил на голову Бастони. Последовал удар почти в упор, но Ливакович в великолепном броске отбил мяч.
В начале второго тайма эмоции в игре вышли на максимальный уровень. На 52-й минуте мяч попал в руку Фраттези в итальянской штрафной. Рефери "указал на точку". Модрич пробил низом в правый от себя угол, и Доннарумма спас "скуадру адзурру"!
Атака сборной Хорватии продолжилась. Последовал навес к воротам Доннаруммы. Будимир бил с близкой дистанции, но итальянский голкипер снова прекрасно сыграл. Однако после этого Модрич опередил Ди Лоренцо и добил мяч в сетку, 1:0!
Команды начали играть эмоционально, часто это превращалось в грубость на поле. У Хорватии было небольшое преимущество. Постепенно Италия снова перехватила инициативу, и у ворот Ливаковича иногда возникали "пожары".
На 86-й минуте Скамакка не дотянулся до мяча у пустого угла ворот сборной Хорватии после отличного прострела от Кьезы. "Скуадра адзурра" сумела отыграться за несколько секунд до финального свистка. Калафьори в контратаке протащил мяч через половину поля и отпасовал на Дзакканьи, который обводящим ударом с левого угла штрафной забил свой первый гол за национальную команду, 1:1!
Подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью и вышли в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 они сыграют со Швейцарией.
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