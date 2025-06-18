Гутцайт просить допомоги у МОК для відновлення символу спорту України

Результат ракетної атаки Росії. Фото: НОК України

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву, завданого 14 червня 2025 року, серйозно постраждав один із ключових об'єктів спортивної інфраструктури України. Київський спортивний ліцей потребує відновлення.

Цей навчальний центр став alma mater для десятків олімпійців та сотень чемпіонів світу та Європи, повідомляє Facebook-акаунт НОК України.

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Фасад столичного спортивного ліцею. Фото: скріншот YouTube

Ліцей відіграв виняткову роль у підготовці українських спортсменів протягом десятиліть. Серед його вихованців — олімпійські чемпіони та призери, такі як Олександр Волков, Світлана Мазій, Роман Гонтюк та Анастасія Коженкова.

Яку допомогу просить Україна

За даними НОК, від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила близько 600 спортсменів та тренерів, понад 770 спортивних об'єктів було зруйновано або пошкоджено. При цьому 17 із них є базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Президент НОК Вадим Гутцайт висловив подяку Кірсті Ковентрі та МОК за постійну підтримку і наголосив, що допомога у відбудові ліцею стане актом міжнародної солідарності з українським спортом у його важкий час.

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