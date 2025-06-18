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Главная Спорт МОК может помочь восстановить символ украинского спорта

МОК может помочь восстановить символ украинского спорта

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Дата публикации 18 июня 2025 16:31
Гутцайт просит помощи у МОК для восстановления символа спорта Украины
Результат ракетной атаки России. Фото: НОК Украины
Ключові моменти Какую помощь просит Украина

В результате ракетного удара России по Киеву, нанесенного 14 июня 2025 года, серьезно пострадал один из ключевых объектов спортивной инфраструктуры Украины. Киевский спортивный лицей требует восстановления.

Этот учебный центр стал alma mater для десятков олимпийцев и сотен чемпионов мира и Европы, сообщает Facebook-аккаунт НОК Украины.

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Национальный олимпийский комитет Украины направил официальное обращение к президенту МОК Кирсти Ковентри с просьбой рассмотреть возможность финансовой помощи на восстановление разрушенного объекта. 

Киевский спортивный лицей
Фасад столичного спортивного лицея. Фото: скриншот YouTube

Лицей сыграл исключительную роль в подготовке украинских спортсменов на протяжении десятилетий. Среди его воспитанников — олимпийские чемпионы и призеры, такие как Александр Волков, Светлана Мазий, Роман Гонтюк и Анастасия Коженкова.

Какую помощь просит Украина

По данным НОК, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла около 600 спортсменов и тренеров, более 770 спортивных объектов были разрушены или повреждены. При этом 17 из них являются базами олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

Президент НОК Вадим Гутцайт выразил благодарность Кирсти Ковентри и МОК за постоянную поддержку и подчеркнул, что помощь в восстановлении лицея станет актом международной солидарности с украинским спортом в его тяжелый час. 

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спорт НОК Украины МОК война в Украине ракетный удар
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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