Гутцайт просит помощи у МОК для восстановления символа спорта Украины

Результат ракетной атаки России. Фото: НОК Украины

В результате ракетного удара России по Киеву, нанесенного 14 июня 2025 года, серьезно пострадал один из ключевых объектов спортивной инфраструктуры Украины. Киевский спортивный лицей требует восстановления.

Этот учебный центр стал alma mater для десятков олимпийцев и сотен чемпионов мира и Европы, сообщает Facebook-аккаунт НОК Украины.

Реклама

Читайте также:

Национальный олимпийский комитет Украины направил официальное обращение к президенту МОК Кирсти Ковентри с просьбой рассмотреть возможность финансовой помощи на восстановление разрушенного объекта.

Фасад столичного спортивного лицея. Фото: скриншот YouTube

Лицей сыграл исключительную роль в подготовке украинских спортсменов на протяжении десятилетий. Среди его воспитанников — олимпийские чемпионы и призеры, такие как Александр Волков, Светлана Мазий, Роман Гонтюк и Анастасия Коженкова.

Какую помощь просит Украина

По данным НОК, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла около 600 спортсменов и тренеров, более 770 спортивных объектов были разрушены или повреждены. При этом 17 из них являются базами олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

Президент НОК Вадим Гутцайт выразил благодарность Кирсти Ковентри и МОК за постоянную поддержку и подчеркнул, что помощь в восстановлении лицея станет актом международной солидарности с украинским спортом в его тяжелый час.

Напомним, представляем малоизвестные факты об олимпийской чемпионке Ярославе Магучих.

Защитник киевского "Динамо" может стать очередным украинцем в составе известного зарубежного клуба.

Андрей Лунин принял решение о своем будущем, теперь все зависит от "Реала".

Никола Олислагерс нашла противодействие Ярославе Магучих, борьбе двух соперниц выйдет на новый уровень.