Нещерет рассказал, ради кого они играют за сборную Украины

Руслан Нещерет. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 18 июня проведет последний матч группового этапа чемпионата Европы-2025. Соперником украинцев станет талантливая команда Нидерландов.

Перед игрой голкипер команды Руслан Нещерет высказался в комментарии "Взбірна" о реакции футболистов на обстрелы Киева в ночь на 17 июня.

Реклама

Читайте также:

Руслан Нещерет. Фото: УАФ

Сборная Украины отреагировала на обстрелы Киева

Нещерет рассказал, что проснувшись, увидел ужасные последствия атаки и отметил, что в 21-м веке такие события недопустимы.

На вопрос, как футболистам сохранять концентрацию на фоне таких новостей, он ответил, что это трудно, но добавил, что футбол позволяет на 90 минут отключиться от трагических событий и принести радость болельщикам и военным.

По его словам, защитники присылают много сообщений, поддерживая команду даже после поражений и поздравляя с победами.

Также Нещерет подчеркнул, что команда играет ради них и должна выйти на поле с максимальным боевым духом, чтобы поддержать болельщиков и защитников Украины.

"Трудно, но мы должны переключаться. Футбол — это то, на что мы можем переключиться, на 90 минут отключиться от всех этих новостей, чтобы дать радость болельщикам и нашим военным. Они присылают много сообщений, подбадривают нас, поздравляют с победами. Мы играем ради них", — сказал вратарь.

Отметим, что в игре против Нидерландов Украине для выхода в плей-офф необходимо взять лишь один балл.

Напомним, расписание выступлений украинцев на этапе Бриллиантовой лиги во Франции.

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала, как победила Ярославу Магучих на этапе в Стокгольме.

Легендарного тренера "Динамо" Киев Валерия Лобановского обвинили в борьбе с украинизацией.

Артем Милевский показал, как провел ночь под обстрелами в Киеве.