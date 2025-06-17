Нещерет розповів, заради кого вони грають за збірну України

Руслан Нещерет. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 18 червня проведе останній матч групового етапу чемпіонату Європи-2025. Суперником українців стане талановита команда Нідерландів.

Перед грою голкіпер команди Руслан Нещерет висловився в коментарі "Взбірна" про реакцію футболістів на обстріли Києва в ніч на 17 червня.

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Нещерет розповів, що прокинувшись, побачив жахливі наслідки атаки і відзначив, що в 21-му столітті такі події неприпустимі.

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На запитання, як футболістам зберігати концентрацію на тлі таких новин, він відповів, що це важко, але додав, що футбол дозволяє на 90 хвилин відключитися від трагічних подій і принести радість уболівальникам та військовим.

За його словами, захисники надсилають багато повідомлень, підтримуючи команду навіть після поразок і вітаючи з перемогами.

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Також Нещерет підкреслив, що команда грає заради них і має вийти на поле з максимальним бойовим духом, щоб підтримати вболівальників і захисників України.

"Важко, але ми маємо перемикатися. Футбол – це те, на що ми можемо переключитися, на 90 хвилин відключитися від усіх цих новин, щоб дати радість уболівальникам і нашим військовим. Вони надсилають багато повідомлень, підбадьорюють нас, вітають із перемогами. Ми граємо заради них", — сказав воротар.

Зазначими, що в грі проти Нідерландів Україні для виходу в плей-оф необхідно взяти лише один бал.

Нагадаємо, розклад виступів українців на етапі Діамантової ліги у Франції.

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