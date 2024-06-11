Молдова — Україна — тренери назвали стартові склади команд

Молдова — Україна — відомі стартові склади команд
У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє товариський матч із національною командою Молдови. Контрольний спаринг відбудеться у Кишиневі.
Сергій Клещенко та Сергій Ребров вже назвали склади своїх команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головний тренер збірної України знову змінив основний склад "синьо-жовтих" на третій товариський матч. У ворота команди повернувся Андрій Лунін.
Склади збірних Молдови та України
Молдова: Раелян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмач, Рябчук — Рата (капітан), Іоніце — Мотпан, Нікулеску, Дамаскан.
Тренер: Сергій Клещенко.
Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (капітан) — Шапаренко — Циганков, Судаков, Мудрик — Яремчук.
Тренер: Сергій Ребров.
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