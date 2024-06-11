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Молдова — Україна — відомі стартові склади команд

11 червня 2024 17:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молдова — Україна — тренери назвали стартові склади команд
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє товариський матч із національною командою Молдови. Контрольний спаринг відбудеться у Кишиневі.

Сергій Клещенко та Сергій Ребров вже назвали склади своїх команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Склади збірних Молдови та України

Молдова: Раелян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмач, Рябчук — Рата (капітан), Іоніце — Мотпан, Нікулеску, Дамаскан.

Тренер: Сергій Клещенко.

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (капітан) — Шапаренко — Циганков, Судаков, Мудрик — Яремчук.

Тренер: Сергій Ребров.

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спорт
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