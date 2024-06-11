Молдова — Украина — тренеры назвали стартовые составы команд

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Молдовы. Контрольный спарринг пройдет в Кишиневе.

Сергей Клещенко и Сергей Ребров уже назвали составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Составы сборных Молдовы и Украины

Молдова: Раэлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмач, Рябчук — Рата (капитан), Ионице — Мотпан, Никулеску, Дамаскан.

Тренер: Сергей Клещенко.

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (капитан) — Шапаренко — Цыганков, Судаков, Мудрик — Яремчук.

Тренер: Сергей Ребров.

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