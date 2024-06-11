Молдова — Украина — тренеры назвали стартовые составы команд

Молдова — Украина — известны стартовые составы команд
В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Молдовы. Контрольный спарринг пройдет в Кишиневе.
Сергей Клещенко и Сергей Ребров уже назвали составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Украины снова изменил основной состав "сине-желтых" на третий товарищеский матч. В ворота команды вернулся Андрей Лунин.
Составы сборных Молдовы и Украины
Молдова: Раэлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмач, Рябчук — Рата (капитан), Ионице — Мотпан, Никулеску, Дамаскан.
Тренер: Сергей Клещенко.
Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (капитан) — Шапаренко — Цыганков, Судаков, Мудрик — Яремчук.
Тренер: Сергей Ребров.
Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.
Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.
Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео.
Сборная Украины "установила рекорд" на Евро-2024.
Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.
Читайте Новини.LIVE!