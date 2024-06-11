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Молдова — Украина — известны стартовые составы команд

11 июня 2024 17:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молдова — Украина — тренеры назвали стартовые составы команд
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Молдовы. Контрольный спарринг пройдет в Кишиневе. 

Сергей Клещенко и Сергей Ребров уже назвали составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Александр Зинченко
Александр Зинченко не попал в стартовый состав. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Составы сборных Молдовы и Украины 

Молдова: Раэлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмач, Рябчук — Рата (капитан), Ионице — Мотпан, Никулеску, Дамаскан.  

Тренер: Сергей Клещенко. 

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (капитан) — Шапаренко — Цыганков, Судаков, Мудрик — Яремчук. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

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спорт
Михаил Мудрик
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Молдова

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