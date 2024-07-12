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Молода зірка Динамо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії

12 липня 2024 16:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Пономаренко може перейти з Динамо до іспанської Севільї
Матвій Пономаренко під час поєдинку у складі "Динамо". Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард юнацької збірної України та київського "Динамо" Матвій Пономаренко цікавий клубам із декількох європейських чемпіонатів. Головним претендентом на молодого гравця залишається "Севілья".

Керівництво іспанського клубу хоче викупити у киян контракт Пономаренка, повідомляє "ТаТоТаке".

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Найближчими роками головною надією "Динамо" в атаці може стати 18-річний форвард Матвій Пономаренко. Молодий футболіст забив минулого сезону 24 м'ячі та декілька разів виходив на поле у матчах за основну київську команду.

Матвій Пономаренко зацікавив європейські клуби
Матвій Пономаренко перед матчем. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Інтерес до Пономаренка з боку інших клубів

Фактурний, швидкий та технічний футболіст привернув увагу європейських команд. Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до літа 2026 року, і кияни не мають наміру продавати свого вихованця. Проте "біло-сині" можуть отримати декілька пропозицій щодо гравця.

Матвій Пономаренко у збірній України
Матвій Пономаренко у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Окрім іспанців, у послугах Пономаренка зацікавлені два представники англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про "Брентфорд" та "Вулвергемптон", які продовжують стежити за розвитком Матвія.

Керівництво "Динамо" найближчими місяцями запропонує Пономаренко продовжити контракт із київським клубом. У новому сезоні форвард частіше виходитиме на поле у складі головної команди.

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