Пономаренко может перейти из Динамо в испанскую Севилью

Молодая звезда Динамо может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Форвард юношеской сборной Украины и киевского "Динамо" Матвей Пономаренко интересен клубам из нескольких европейских чемпионатов. Главным претендентом на молодого игрока остается "Севилья".
Руководство испанского клуба хочет выкупить у киевлян контракт Пономаренко, сообщает "ТаТоТаке".
В ближайшие годы главной надеждой "Динамо" в атаке может стать 18-летний форвард Матвей Пономаренко. Молодой футболист забил в прошлом сезоне 24 мяча и несколько раз выходил на поле в матчах за основную киевскую команду.
Интерес к Пономаренко со стороны других клубов
Фактурный, быстрый и техничный футболист привлек внимание европейских команд. Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до лета 2026-го года, и киевляне не намерены продавать своего воспитанника. Однако "бело-синие" могут получить несколько предложений по игроку.
Помимо испанцев, в услугах Пономаренко заинтересованы два представителя английской Премьер-лиги. Речь идет о "Брентфорде" и "Вулверхэмптоне", которые продолжают следить за развитием Матвея.
Руководство "Динамо" в ближайшие месяцы предложит Пономаренко продлить контракт с киевским клубом. В новом сезоне форвард будет чаще выходить на поле в составе основном команды.
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