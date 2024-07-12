Пономаренко может перейти из Динамо в испанскую Севилью

Матвей Пономаренко во время поединка в составе "Динамо". Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Форвард юношеской сборной Украины и киевского "Динамо" Матвей Пономаренко интересен клубам из нескольких европейских чемпионатов. Главным претендентом на молодого игрока остается "Севилья".

Руководство испанского клуба хочет выкупить у киевлян контракт Пономаренко, сообщает "ТаТоТаке".

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В ближайшие годы главной надеждой "Динамо" в атаке может стать 18-летний форвард Матвей Пономаренко. Молодой футболист забил в прошлом сезоне 24 мяча и несколько раз выходил на поле в матчах за основную киевскую команду.

Матвей Пономаренко перед матчем. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Интерес к Пономаренко со стороны других клубов

Фактурный, быстрый и техничный футболист привлек внимание европейских команд. Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до лета 2026-го года, и киевляне не намерены продавать своего воспитанника. Однако "бело-синие" могут получить несколько предложений по игроку.

Матвей Пономаренко в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Помимо испанцев, в услугах Пономаренко заинтересованы два представителя английской Премьер-лиги. Речь идет о "Брентфорде" и "Вулверхэмптоне", которые продолжают следить за развитием Матвея.

Руководство "Динамо" в ближайшие месяцы предложит Пономаренко продлить контракт с киевским клубом. В новом сезоне форвард будет чаще выходить на поле в составе основном команды.

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