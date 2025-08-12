Форвард Динамо Матвій Пономаренко показав фото з коханою

Молода зіронька Динамо показав свою дівчину — фото
Потужний 19-річний центральний нападний київського "Динамо" Матвій Пономаренко є одним з найбільших талановитих гравців у клубі. До того ж він лідер збірної України U-19.
В своєму Instagram Пономаренко показав, що у нього на особистому фронті.
Серце Пономаренка вже зайняте
Нападник "Динамо" поділився несподіваним романтичним фото з невідомою для широкої публіки дівчиною в короткій сукні, яка ніжно дивиться на нього. Футболіст в цей момент обняв її за талію.
Цей кадр у соціальних мережах викликам резонанс, адже гравець рідко демонструє особисте життя.
Попри погану якість знімку, можна припустити, що це та ж сама дівчина, з якою Пономаренко святкував чемпіонство України у травні.
Пономаренко цього сезону виходив на поле в трьох матчах, але голів не забивав. Наразі футболіста зазвичай випускають на заміну.
У Матвія контракт з "Динамо" до 31 грудня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його вартість в 700 тисяч євро.
