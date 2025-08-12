Відео
Молода зіронька Динамо показав свою дівчину — фото

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 08:10
Форвард Динамо Матвій Пономаренко показав фото з коханою
Матвій Пономаренко серед інших гравців "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Потужний 19-річний центральний нападний київського "Динамо" Матвій Пономаренко є одним з найбільших талановитих гравців у клубі. До того ж він лідер збірної України U-19.

В своєму Instagram Пономаренко показав, що у нього на особистому фронті.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко з дівчиною. Фото: кадр з відео "Трибуна"

Серце Пономаренка вже зайняте

Нападник "Динамо" поділився несподіваним романтичним фото з невідомою для широкої публіки дівчиною в короткій сукні, яка ніжно дивиться на нього. Футболіст в цей момент обняв її за талію.

Цей кадр у соціальних мережах викликам резонанс, адже гравець рідко демонструє особисте життя.

Попри погану якість знімку, можна припустити, що це та ж сама дівчина, з якою Пономаренко святкував чемпіонство України у травні.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко з дівчиною. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Пономаренко цього сезону виходив на поле в трьох матчах, але голів не забивав. Наразі футболіста зазвичай випускають на заміну.

У Матвія контракт з "Динамо" до 31 грудня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його вартість в 700 тисяч євро.

футбол Динамо УПЛ Матвій Пономаренко дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
