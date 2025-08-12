Форвард Динамо Матвей Пономаренко показал фото с возлюбленной

Матвей Пономаренко среди других игроков "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Мощный 19-летний центральный нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко является одним из самых талантливых игроков в клубе. К тому же он лидер сборной Украины U-19.

В своем Instagram Пономаренко показал, что у него на личном фронте.

Матвей Пономаренко с девушкой. Фото: кадр из видео "Трибуна"

Сердце Пономаренко уже занято

Нападающий "Динамо" поделился неожиданным романтическим фото с неизвестной для широкой публики девушкой в коротком платье, которая нежно смотрит на него. Футболист в этот момент обнял ее за талию.

Этот кадр в социальных сетях вызвал резонанс, ведь игрок редко демонстрирует личную жизнь.

Несмотря на плохое качество снимка, можно предположить, что это та же девушка, с которой Пономаренко праздновал чемпионство Украины в мае.

Матвей Пономаренко с девушкой. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Пономаренко в этом сезоне выходил на поле в трех матчах, но голов не забивал. Сейчас футболиста обычно выпускают на замену.

У Матвея контракт с "Динамо" до 31 декабря 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

