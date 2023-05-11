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Молодий боксер помер після перемоги на рингу

11 травня 2023 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодий боксер помер після перемоги на рингу
Машина швидкої допомоги. Фото: REUTERS/Antonio Bronic
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представник Філіппін Кеннет Егано здобув важливу перемогу у кар'єрі на шоу, яке організувала всесвітньо відома зірка спорту. То був останній тріумф молодого боксера.

Незабаром після перемоги Кеннету стало погано, а за кілька днів він помер у лікарні, повідомляє Boxing News.

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Кеннет Егано (7-1, 3 КО) був 22-річним філіппінським боксером. Експерти високо цінували його техніку та натиск, завдяки яким спортсмен здобув кілька яскравих перемог.

Кеннет Егано
Кеннет Егано перед тренуванням. Фото: instagram.com/keth_eltiribli/

Трагедія на рингу

Менні Пакьяо запросив Кеннета Егано взяти участь у своєму шоу під назвою "Blow by Blow". Філіппінцю вдалося взяти гору над Джейсоном Факуларіною, який до цього жодного разу в кар'єрі не програвав.

Поєдинок із восьми раундів став тріумфом Егано, але після бою молодому боксеру стало погано прямо на рингу. Його госпіталізували до найближчої лікарні з діагнозом "крововиливи в мозок".

Пакьяо взяв він усі витрати на лікування Егано. Але лікарі не змогли врятувати спортсмена. Він впав у кому, а за кілька днів помер. Сам Пакьяо пообіцяв надати фінансову допомогу сім'ї загиблого спортсмена і нагадав про те, що боксери ризикують життям щоразу, коли виходять на ринг.

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