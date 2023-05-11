Молодой боксер умер после победы на ринге

Машина скорой помощи. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Представитель Филиппин Кеннет Эгано одержал важную победу в карьере на шоу, которое организовала всемирно известная звезда спорта. Это был последний триумф молодого боксера.

Вскоре после победы Кеннету стало плохо, а через несколько дней он скончался в больнице, сообщает Boxing News.

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Кеннет Эгано (7-1, 3 КО) был 22-летним филиппинским боксером. Эксперты высоко ценили его технику и напор, благодаря которым спортсмен одержал несколько ярких побед.

Кеннет Эгано перед тренировкой. Фото: instagram.com/keth_eltiribli/

Трагедия на ринге

Мэнни Пакьяо пригласил Кеннета Эгано принять участие в своем шоу под названием "Blow by Blow". Филиппинцу удалось взять верх над Джейсоном Факулариной, который до этого ни разу в карьере не проигрывал.

Поединок из восьми раундов стал триумфом Эгано, но после боя молодому боксеру стало плохо прямо на ринге. Его госпитализировали в ближайшую больницу с диагнозом "кровоизлияние в мозг".

🙏🙏 — Boog Williams (@Ovajay) May 8, 2023

Пакьяо взял на себя все затраты по лечению Эгано. Но врачи не смогли спасти спортсмена. Он впал в кому, а через несколько дней скончался. Сам Пакьяо пообещал оказать финансовую помощь семье погибшего спортсмена и напомнил о том, что боксеры рискуют жизнью каждый раз, когда выходят на ринг.

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