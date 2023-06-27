Молодий український футболіст загинув на фронті

Кирило Молоков на полі. Фото: Google

Український спортсмен Кирило Молоков загинув у бою із російськими окупантами. Військовослужбовець отримав на фронті поранення, несумісні із життям.

Молокову був лише 21 рік, повідомив у Facebook Юрій Гончаров.

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Кирило Молоков був перспективним футболістом. Вихованець "Дніпра" із Черкас грав на позиції лівого захисника. У гравця був досвід виступів у Кубку України. Останнім часом він захищав кольори футзального клубу "Карбон".

Кирило Молоков бореться із суперником. Фото: Google

Встав на захист України

Молодий спортсмен пішов на фронт добровольцем невдовзі від початку повномасштабного російського вторгнення. Він служив в одній із бригад, які проводять контрнаступ. Кирило Молоков загинув під час штурму ворожих позицій в одній із гарячих точок країни.

Молокова характеризують як відповідальну і добродушну людину. Перспективний молодий футболіст вирізнявся сміливістю та енергійністю. Він завжди був готовий прийти на допомогу оточуючим людям.

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