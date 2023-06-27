Молодий український футболіст загинув на фронті
Український спортсмен Кирило Молоков загинув у бою із російськими окупантами. Військовослужбовець отримав на фронті поранення, несумісні із життям.
Молокову був лише 21 рік, повідомив у Facebook Юрій Гончаров.
Кирило Молоков був перспективним футболістом. Вихованець "Дніпра" із Черкас грав на позиції лівого захисника. У гравця був досвід виступів у Кубку України. Останнім часом він захищав кольори футзального клубу "Карбон".
Встав на захист України
Молодий спортсмен пішов на фронт добровольцем невдовзі від початку повномасштабного російського вторгнення. Він служив в одній із бригад, які проводять контрнаступ. Кирило Молоков загинув під час штурму ворожих позицій в одній із гарячих точок країни.
Молокова характеризують як відповідальну і добродушну людину. Перспективний молодий футболіст вирізнявся сміливістю та енергійністю. Він завжди був готовий прийти на допомогу оточуючим людям.
Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.
Анатолій Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається із голкіпером.
Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу" : скільки заплатили "каноніри".
Донецький "Шахтар" нарешті визначився із новим тренером.