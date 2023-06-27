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Молодой украинский футболист погиб на фронте

27 июня 2023 11:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодой украинский футболист погиб на фронте
Кирилл Молоков на поле. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Кирилл Молоков погиб в бою с российскими оккупантами. Военнослужащий получил на фронте ранения, не совместимые с жизнью.

Молокову был всего 21 год, сообщил в Facebook Юрий Гончаров

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Кирилл Молоков был перспективным футболистом. Воспитанник "Днепра" из Черкасс играл на позиции левого защитника. У игрока был опыт выступлений в Кубке Украины. В последнее время он защищал цвета мини-футбольного клуба "Карбон". 

Кирилл Молоков
Кирилл Молоков борется с соперником. Фото: Google 

Встал на защиту Украины 

Молодой спортсмен ушел на фронт добровольцем вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Он служил в одной из бригад, которые проводят контрнаступление. Кирилл Молоков погиб при штурме вражеских позиций в одной из горячих точек страны. 

Молокова характеризуют как ответственного и добродушного человека. Перспективный молодой футболист отличался смелостью и энергичностью. Он всегда был готов прийти на помощь окружающим людям. 

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