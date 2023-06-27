Молодой украинский футболист погиб на фронте

Кирилл Молоков на поле. Фото: Google

Украинский спортсмен Кирилл Молоков погиб в бою с российскими оккупантами. Военнослужащий получил на фронте ранения, не совместимые с жизнью.

Молокову был всего 21 год, сообщил в Facebook Юрий Гончаров.

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Кирилл Молоков был перспективным футболистом. Воспитанник "Днепра" из Черкасс играл на позиции левого защитника. У игрока был опыт выступлений в Кубке Украины. В последнее время он защищал цвета мини-футбольного клуба "Карбон".

Кирилл Молоков борется с соперником. Фото: Google

Встал на защиту Украины

Молодой спортсмен ушел на фронт добровольцем вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Он служил в одной из бригад, которые проводят контрнаступление. Кирилл Молоков погиб при штурме вражеских позиций в одной из горячих точек страны.

Молокова характеризуют как ответственного и добродушного человека. Перспективный молодой футболист отличался смелостью и энергичностью. Он всегда был готов прийти на помощь окружающим людям.

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