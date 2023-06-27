Молодой украинский футболист погиб на фронте
Украинский спортсмен Кирилл Молоков погиб в бою с российскими оккупантами. Военнослужащий получил на фронте ранения, не совместимые с жизнью.
Молокову был всего 21 год, сообщил в Facebook Юрий Гончаров.
Кирилл Молоков был перспективным футболистом. Воспитанник "Днепра" из Черкасс играл на позиции левого защитника. У игрока был опыт выступлений в Кубке Украины. В последнее время он защищал цвета мини-футбольного клуба "Карбон".
Встал на защиту Украины
Молодой спортсмен ушел на фронт добровольцем вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Он служил в одной из бригад, которые проводят контрнаступление. Кирилл Молоков погиб при штурме вражеских позиций в одной из горячих точек страны.
Молокова характеризуют как ответственного и добродушного человека. Перспективный молодой футболист отличался смелостью и энергичностью. Он всегда был готов прийти на помощь окружающим людям.
Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.
Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером.
Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".
Донецкий "Шахтер" наконец-то определился с новым тренером.