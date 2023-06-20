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Молодіжна збірна України на Євро-2023: де дивитись

20 червня 2023 16:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодіжна збірна України на Євро-2023 — де дивитися
Молодіжна збірна України святкує перемогу Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодіжна збірна України кваліфікувалася на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня зіграє щонайменше три поєдинки на першості U-21.

Усі матчі української молодіжки вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних команд 2023 року пройде в Грузії та Румунії з 21 червня по восьме липня. Збірна України потрапила до групи "В" та зіграє на цій стадії турніру з Хорватією, Іспанією та Румунією.

молодіжна збірна України
Гравці U-21 у Румунії. Фото: пресслужба УАФ

Де дивитись матчі української молодіжки?

Усі поєдинки збірної України U-21 транслюватимуться у прямому ефірі. Вболівальники зможуть переглянути поєдинки команди Руслана Ротаня на регіональних телеканалах громадського мовлення. Наприклад, матчі Євро-2023 показуватимуть "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" та інші канали.

Свій перший поєдинок на турнірі молодіжна збірна України проведе вже у середу, 21 червня. Початок матчу проти збірної Хорватії запланований на 19:00. Головним арбітром матчу призначено Мохаммеда аль-Хакима зі Швеції.

Розклад матчів збірної України U-21 на груповій стадії:

  • 21.06. Україна — Хорватія (19:00)
  • 24.06. Румунія — Україна (19:00)
  • 27.06. Іспанія — Україна (21:45)

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