Молодіжна збірна України на Євро-2023 — де дивитися

Молодіжна збірна України святкує перемогу Фото: пресслужба УАФ

Молодіжна збірна України кваліфікувалася на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня зіграє щонайменше три поєдинки на першості U-21.

Усі матчі української молодіжки вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних команд 2023 року пройде в Грузії та Румунії з 21 червня по восьме липня. Збірна України потрапила до групи "В" та зіграє на цій стадії турніру з Хорватією, Іспанією та Румунією.

Гравці U-21 у Румунії. Фото: пресслужба УАФ

Де дивитись матчі української молодіжки?

Усі поєдинки збірної України U-21 транслюватимуться у прямому ефірі. Вболівальники зможуть переглянути поєдинки команди Руслана Ротаня на регіональних телеканалах громадського мовлення. Наприклад, матчі Євро-2023 показуватимуть "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" та інші канали.

Свій перший поєдинок на турнірі молодіжна збірна України проведе вже у середу, 21 червня. Початок матчу проти збірної Хорватії запланований на 19:00. Головним арбітром матчу призначено Мохаммеда аль-Хакима зі Швеції.

Розклад матчів збірної України U-21 на груповій стадії:

21.06. Україна — Хорватія (19:00)

24.06. Румунія — Україна (19:00)

27.06. Іспанія — Україна (21:45)

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