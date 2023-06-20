Молодежная сборная Украины на Евро-2023: где смотреть
Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня сыграет как минимум три поединка на первенстве U-21.
Все матчи украинской молодежки болельщики смогут посмотреть в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.
Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд 2023 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по восьмое июля. Сборная Украины попала в группу "В" и сыграет на этой стадии турнира с Хорватией, Испанией и Румынией.
Где смотреть матчи украинской молодежки?
Все поединки сборной Украины U-21 будут транслироваться в прямом эфире. Болельщики смогут посмотреть поединки команды Руслана Ротаня на региональных телеканалах общественного вещания. К примеру, матчи Евро-2023 будут показывать "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" и другие каналы.
Свой первый поединок на турнире молодежная сборная Украины проведет уже в среду, 21 июня. Начало матча против сборной Хорватии запланировано на 19:00. Главным арбитром матча назначен Мохаммед аль-Хаким из Швеции.
Расписание матчей сборной Украины U-21 на групповой стадии:
- 21.06. Украина — Хорватия (19:00)
- 24.06. Румыния — Украина (19:00)
- 27.06. Испания — Украина (21:45)
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