Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Молодежная сборная Украины на Евро-2023: где смотреть arrow

Молодежная сборная Украины на Евро-2023: где смотреть

20 июня 2023 16:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодежная сборная Украины на Евро-2023 — где смотреть
Молодежная сборная Украины празднует победу. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня сыграет как минимум три поединка на первенстве U-21. 

Все матчи украинской молодежки болельщики смогут посмотреть в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд 2023 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по восьмое июля. Сборная Украины попала в группу "В" и сыграет на этой стадии турнира с Хорватией, Испанией и Румынией. 

молодежная сборная Украины
Игроки U-21 в Румынии. Фото: пресс-служба УАФ

Где смотреть матчи украинской молодежки? 

Все поединки сборной Украины U-21 будут транслироваться в прямом эфире. Болельщики смогут посмотреть поединки команды Руслана Ротаня на региональных телеканалах общественного вещания. К примеру, матчи Евро-2023 будут показывать "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" и другие каналы. 

Свой первый поединок на турнире молодежная сборная Украины проведет уже в среду, 21 июня. Начало матча против сборной Хорватии запланировано на 19:00. Главным арбитром матча назначен Мохаммед аль-Хаким из Швеции. 

Расписание матчей сборной Украины U-21 на групповой стадии: 

  • 21.06. Украина — Хорватия (19:00)
  • 24.06. Румыния — Украина (19:00) 
  • 27.06. Испания — Украина (21:45) 

Напомним, Михаил Мудрик может остаться в "Челси": Почеттино назвал условие. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топклуб: готовятся переговоры. 

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023. 

Жена Роналду Джорджина Родригес пострадала во время семейного отпуска: реакция Криштиану. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас