Україна U-21 Хорватія U-21 — прогноз букмекерів на матч Євро-2023

Молодіжна збірна України зіграє з Хорватією: прогноз букмекерів на матч Євро-2023
Втретє у своїй історії молодіжна збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи U-21. Команді Руслана Ротаня дісталася складна група і перший матч на турнірі доведеться провести проти сильного суперника.
Букмекери вважають Україну аутсайдером матчу проти Хорватії, повідомляє портал Новини LIVE.
Руслан Ротань провів значну роботу на посаді наставника молодіжної збірної України. У відборі на Євро-2023 його команда зіграла десять поєдинків, у яких набрала 23 очки. Після цього у стикових матчах було обіграно Словаччину (2:3 та 3:0). Цього року українці взяли гору над Данією (3:2) та Кувейтом (2:0), розійшлися миром з Ірландією (2:2) та програли Італії (1:3).
Для збірної України U-21 це третій вихід до фінальної стадії чемпіонату Європи. У 2006 році команда дійшла до фіналу, в якому поступилася Нідерландам. У 2011 році українці не вийшли з групи.
Ставки та коефіцієнти на матч Україна — Хорватія
Команду Руслана Ротаня посилили Трубін, Судаков, Мудрик та Ванат. Хорватія розраховувала на Йошку Гвардіола, але він зазнав травми. Нещодавно у "шашкових" змінився тренер. Ігор Біщан вирушив працювати до "Динамо" із Загреба, а на його місце з Ірану прибув Драган Скочіч.
Попри це фаворитом протистояння букмекери вважають збірну Хорватії. Зробити ставку на перемогу цієї команди можна з коефіцієнтом 2,31. Прогноз на користь збірної України є доступним з коефіцієнтом 3,35. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,48.
Експерти не чекають великої кількості голів у цьому матчі. Ставка на "Тотал Більше 2,5" йде з коефіцієнтом 2,31. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,75. Імовірність "Обидві заб'ють" оцінюється коефіцієнтом 1,94.
Матч Україна — Хорватія пройде у середу, 21 червня. Початок о 19:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Супербет Арена" у Бухаресті шведський арбітр Мохаммед Аль-Хакім.
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