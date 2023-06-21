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Молодіжна збірна України зіграє з Хорватією: прогноз букмекерів на матч Євро-2023

21 червня 2023 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна U-21 Хорватія U-21 — прогноз букмекерів на матч Євро-2023
Гравці збірної України U-21 виходять на поле. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Втретє у своїй історії молодіжна збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи U-21. Команді Руслана Ротаня дісталася складна група і перший матч на турнірі доведеться провести проти сильного суперника.

Букмекери вважають Україну аутсайдером матчу проти Хорватії, повідомляє портал Новини LIVE.

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Руслан Ротань провів значну роботу на посаді наставника молодіжної збірної України. У відборі на Євро-2023 його команда зіграла десять поєдинків, у яких набрала 23 очки. Після цього у стикових матчах було обіграно Словаччину (2:3 та 3:0). Цього року українці взяли гору над Данією (3:2) та Кувейтом (2:0), розійшлися миром з Ірландією (2:2) та програли Італії (1:3).

Для збірної України U-21 це третій вихід до фінальної стадії чемпіонату Європи. У 2006 році команда дійшла до фіналу, в якому поступилася Нідерландам. У 2011 році українці не вийшли з групи.

Руслан Ротань
Руслан Ротань дає вказівки гравцям. Фото: пресслужба УАФ

Ставки та коефіцієнти на матч Україна — Хорватія

Команду Руслана Ротаня посилили Трубін, Судаков, Мудрик та Ванат. Хорватія розраховувала на Йошку Гвардіола, але він зазнав травми. Нещодавно у "шашкових" змінився тренер. Ігор Біщан вирушив працювати до "Динамо" із Загреба, а на його місце з Ірану прибув Драган Скочіч.

Попри це фаворитом протистояння букмекери вважають збірну Хорватії. Зробити ставку на перемогу цієї команди можна з коефіцієнтом 2,31. Прогноз на користь збірної України є доступним з коефіцієнтом 3,35. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,48.

Експерти не чекають великої кількості голів у цьому матчі. Ставка на "Тотал Більше 2,5" йде з коефіцієнтом 2,31. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,75. Імовірність "Обидві заб'ють" оцінюється коефіцієнтом 1,94.

Матч Україна — Хорватія пройде у середу, 21 червня. Початок о 19:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Супербет Арена" у Бухаресті шведський арбітр Мохаммед Аль-Хакім.

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