Украина U-21 Хорватия U-21 — прогноз букмекеров на матч Евро-2023

Игроки сборной Украины U-21 выходят на поле. Фото: пресс-служба УАФ

В третий раз в своей истории молодежная сборная Украины примет участие в чемпионате Европы U-21. Команде Руслана Ротаня досталась сложная группа, и первый матч на турнире придется провести против сильного соперника.

Букмекеры считают Украину аутсайдером матча против Хорватии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Руслан Ротань провел внушительную работу на посту наставника молодежной сборной Украины. В отборе на Евро-2023 его команда сыграла десять поединков, в которых набрала 23 очка. После этого в стыковых матчах была обыграна Словакия (2:3 и 3:0). В нынешнем году украинцы взяли верх над Данией (3:2) и Кувейтом (2:0), разошлись миром с Ирландией (2:2) и проиграли Италии (1:3).

Для сборной Украины U-21 это третий выход в финальную стадию чемпионата Европы. В 2006 году команда дошла до финала, в котором уступила Нидерландам. В 2011 году украинцам не удалось выйти из группы.

Руслан Ротань дает указания игрокам. Фото: пресс-служба УАФ

Ставки и коэффициенты на матч Украина — Хорватия

Команду Руслана Ротаня усилили Трубин, Судаков, Мудрик и Ванат. Хорватия рассчитывала на Йошку Гвардиола, но он получил травму. Недавно у "шашечных" сменился тренер. Игорь Бищан отправился работать в "Динамо" из Загреба, а на его место из Ирана прибыл Драган Скочич.

Несмотря на все это фаворитом противостояния букмекеры считают сборную Хорватии. Сделать ставку на победу этой команды можно с коэффициентом 2,31. Прогноз в пользу сборной Украины доступен с коэффициентом 3,35. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,48.

Эксперты не ждут большого количества голов в этом матче. Ставка на "Тотал Больше 2,5" идет с коэффициентом 2,31. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,75. Вероятность "Обе забьют" оценивается коэффициентом 1,94.

Матч Украина — Хорватия пройдет в среду, 21 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Супербет Арена" в Бухаресте шведский арбитр Мохаммед Аль-Хаким.

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