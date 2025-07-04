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Головна Спорт Мотогонщик Борха Гомес загинув на трасі під час заїзду

Мотогонщик Борха Гомес загинув на трасі під час заїзду

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:31
Мотогонщик Борха Гомес загинув в аварії — він був лідером сезону
Борха Гомес на подіумі. Фото: instagram.com/borjagomez_12/

Іспанський мотогонщик Борха Гомес загинув у Франції на трасі Маньї-Кур під час тренувального заїзду перед чемпіонатом Європи.

Про трагедію повідомила команда Team Honda Laglisse, за яку виступав спортсмен.

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За попередніми даними, 20-річний Борха Гомес упав під час проходження повороту та опинився під колесами мотоцикла свого напарника по команді. Причиною аварії могла стати масляна пляма на асфальті, через яку байк змінив траєкторію.

Борха Гомес
Борха Гомес на трасі. Фото: instagram.com/borjagomez_12/

Що відомо про Борху Гомеса

Гомес був лідером загального заліку чемпіонату Європи в класі Stock 600. Цього сезону він уже перемагав на етапі в Хересі та посідав призові місця в інших перегонах. Також Борха готувався до дебюту в Moto2 та проходив тести в WorldSBK.

Спортсмен вважався однією з головних надій іспанського мотоспорту. Колеги згадують його як усміхнену, працьовиту та світлу людину, яка жила перегонами з самого дитинства.

Організатори чемпіонату Європи та траса Маньї-Кур висловили співчуття родині загиблого. Наступний етап змагань буде присвячений пам'яті Борхи Гомеса.

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спорт аварія Борха Гомес Автотроща Мотогонки
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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