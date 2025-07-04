Мотогонщик Борха Гомес погиб в аварии — он был лидером сезона

Борха Гомес на подиуме. Фото: instagram.com/borjagomez_12/

Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб во Франции на трассе Маньи-Кур во время тренировочного заезда перед чемпионатом Европы.

О трагедии сообщила команда Team Honda Laglisse, за которую выступал спортсмен.

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По предварительным данным, 20-летний Борха Гомес упал во время прохождения поворота и оказался под колесами мотоцикла своего напарника по команде. Причиной аварии могло стать масляное пятно на асфальте, из-за которого байк изменил траекторию.

Борха Гомес на трассе. Фото: instagram.com/borjagomez_12/

Что известно о Борхе Гомесе

Гомес был лидером общего зачета чемпионата Европы в классе Stock 600. В этом сезоне он уже побеждал на этапе в Хересе и занимал призовые места в других гонках. Также Борха готовился к дебюту в Moto2 и проходил тесты в WorldSBK.

Спортсмен считался одной из главных надежд испанского мотоспорта. Коллеги вспоминают его как улыбчивого, трудолюбивого и светлого человека, который жил гонками с самого детства.

Организаторы чемпионата Европы и трасса Маньи-Кур выразили соболезнования семье погибшего. Следующий этап соревнований будет посвящен памяти Борхи Гомеса.

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