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Моурінью передбачив фіналістів та найкращого гравця Євро-2024

12 червня 2024 17:01
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Моурінью назвав збірні, які зіграють у фіналі Євро-2024
Жозе Моурінью відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Murad Sezer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью працюватиме експертом на телебаченні під час Євро-2024. За декілька днів до старту турніру португалець поділився прогнозами щодо континентальної першості.

Моурінью назвав майбутніх фіналістів та інших героїв турніру, повідомляє Sky Sports.

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Жозе Моурінью не сумнівається, що збірна Португалії зможе дійти до фіналу Євро-2024. Досвідчений фахівець впевнений, що суперником команди Роберто Мартінес стане Англія.

Харрі Кейн та Джуд Беллінгем
Харрі Кейн і Джуд Беллінгем на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

Хто здивує на Євро-2024 за версією Моурінью

Португальський тренер очікує на континентальній першості успішної гри від чотирьох команд, а саме збірних Італії, Франції, Іспанії та Німеччини. Будь-яка команда, яка зуміє дійти до півфіналу, окрім цих чотирьох збірних, стане головним сюрпризом Євро-2024.

Жозе Моуріньйо
Прогнози Жозе Моурінью. Фото: скриншот YouTube

Жозе Моурінью заявив, що найкращим бомбардиром континентальної першості стане капітан збірної Англії Харрі Кейн. Найяскравішим та найкориснішим футболістом турніру, на думку тренера, виявиться інший англієць, Джуд Беллінгем.

Португалець бачить володарем трофея "Золотий м'яч" бразильця з мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

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