Моуринью назвал сборные, которые сыграют в финале Евро-2024

Жозе Моуринью отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Murad Sezer

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью будет работать экспертом на телевидении во время Евро-2024. За несколько дней до старта турнира португалец поделился прогнозами на континентальное первенство.

Моуринью назвал будущих финалистов и других героев турнира, сообщает Sky Sports.

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Харри Кейн и Джуд Беллингем на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

Кто удивит на Евро-2024 по версии Моуринью

Португальский тренер ожидает на континентальном первенстве успешной игры от четырех команд. Жозе Моуринью назвал сборные Италии, Франции, Испании и Германии. Любая команда, которая сумеет оказаться в полуфинале помимо четырех сборных, которые назвал тренер, станет главным сюрпризом Евро-2024.

Прогнозы Жозе Моуринью. Фото: скриншот YouTube

Жозе Моуринью заявил, что лучшим бомбардиром континентального первенства станет капитан сборной Англии Харри Кейн. Самым ярким и полезным футболистом турнира, по мнению тренера, окажется другой англичанин, Джуд Беллингем.

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