Моуринью назвал сборные, которые сыграют в финале Евро-2024

Моуринью предсказал финалистов и лучшего игрока Евро-2024
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью будет работать экспертом на телевидении во время Евро-2024. За несколько дней до старта турнира португалец поделился прогнозами на континентальное первенство.
Моуринью назвал будущих финалистов и других героев турнира, сообщает Sky Sports.
Жозе Моуринью не сомневается в том, что сборная Португалии сможет дойти до финала Евро-2024. Опытный специалист уверен, что соперником команды Роберто Мартинеса станет Англия.
Кто удивит на Евро-2024 по версии Моуринью
Португальский тренер ожидает на континентальном первенстве успешной игры от четырех команд. Жозе Моуринью назвал сборные Италии, Франции, Испании и Германии. Любая команда, которая сумеет оказаться в полуфинале помимо четырех сборных, которые назвал тренер, станет главным сюрпризом Евро-2024.
Жозе Моуринью заявил, что лучшим бомбардиром континентального первенства станет капитан сборной Англии Харри Кейн. Самым ярким и полезным футболистом турнира, по мнению тренера, окажется другой англичанин, Джуд Беллингем.
Португалец видит обладателем трофея "Золотой мяч" бразильца из мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.
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