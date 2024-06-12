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Моуринью предсказал финалистов и лучшего игрока Евро-2024

12 июня 2024 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью назвал сборные, которые сыграют в финале Евро-2024
Жозе Моуринью отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Murad Sezer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью будет работать экспертом на телевидении во время Евро-2024. За несколько дней до старта турнира португалец поделился прогнозами на континентальное первенство. 

Моуринью назвал будущих финалистов и других героев турнира, сообщает Sky Sports

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Жозе Моуринью не сомневается в том, что сборная Португалии сможет дойти до финала Евро-2024. Опытный специалист уверен, что соперником команды Роберто Мартинеса станет Англия. 

Харри Кейн и Джуд Беллингем
Харри Кейн и Джуд Беллингем на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

Кто удивит на Евро-2024 по версии Моуринью 

Португальский тренер ожидает на континентальном первенстве успешной игры от четырех команд. Жозе Моуринью назвал сборные Италии, Франции, Испании и Германии. Любая команда, которая сумеет оказаться в полуфинале помимо четырех сборных, которые назвал тренер, станет главным сюрпризом Евро-2024. 

Жозе Моуринью
Прогнозы Жозе Моуринью. Фото: скриншот YouTube

Жозе Моуринью заявил, что лучшим бомбардиром континентального первенства станет капитан сборной Англии Харри Кейн. Самым ярким и полезным футболистом турнира, по мнению тренера, окажется другой англичанин, Джуд Беллингем. 

Португалец видит обладателем трофея "Золотой мяч" бразильца из мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. 

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