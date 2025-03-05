АПЛ чи ні — Моурінью назвав чемпіонат, в якому хоче працювати у майбутньому

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Легендарний футбольний тренер Жозе Моурінью вже роздумує над тим, де міг би працювати далі. І це досить неочікуваний варіант.

Нинішній наставник турецького "Фенербахче" сказав, що після Туреччини не був би проти спробувати себе у чемпіонаті Шотландії, повідомляє BBC.

Читайте також:

Мова, скоріш за все, йде про дві головні команди Шотландії — "Селтік" та "Рейнджерс". Саме вони, зазвичай, розігрують між собою усі місцеві трофеї.

Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/Yves Herman

Що сказав Моурінью

Португалець зазначив, що прямо зараз роботу не шукає, тому що працює в "Фенербахче". Але у майбутньому "чому б ні".

"Нехай кажуть, що це ліга двох команд, але це дуже пристрасний чемпіонат. Пристрасть та футбол пов'язані у Шотландії", — підкреслив він.

Моурінью також назвав "Селтік" та "Рейнджерс" "великими клубами з історією, фан-базою та очікуваннями".

Нагадаємо, Ілля Забарний найближчим часом може залишити "Борнмут", клуб встановив на нього цінник.

Українець Василь Ломаченко може повернутись на ринг, є декілька цікавих варіантів його потенційних суперників.

Сергій Ребров готується до поєдинків збірної України проти Бельгії. Ми розібрались, на кого з молодих форвардів йому варто звернути увагу.

Ліга чемпіонів залишається найпрестижнішим клубним турніром Європи. Поки там проходять матчі плей-офф, почитайте про найбільш ефектні та цікаві рекорди турніру.