АПЛ чи ні — Моурінью назвав чемпіонат, в якому хоче працювати у майбутньому

Моурінью зізнався, яку команду хотів би тренувати
Легендарний футбольний тренер Жозе Моурінью вже роздумує над тим, де міг би працювати далі. І це досить неочікуваний варіант.
Нинішній наставник турецького "Фенербахче" сказав, що після Туреччини не був би проти спробувати себе у чемпіонаті Шотландії, повідомляє BBC.
Мова, скоріш за все, йде про дві головні команди Шотландії — "Селтік" та "Рейнджерс". Саме вони, зазвичай, розігрують між собою усі місцеві трофеї.
Що сказав Моурінью
Португалець зазначив, що прямо зараз роботу не шукає, тому що працює в "Фенербахче". Але у майбутньому "чому б ні".
"Нехай кажуть, що це ліга двох команд, але це дуже пристрасний чемпіонат. Пристрасть та футбол пов'язані у Шотландії", — підкреслив він.
Моурінью також назвав "Селтік" та "Рейнджерс" "великими клубами з історією, фан-базою та очікуваннями".
Нагадаємо, Ілля Забарний найближчим часом може залишити "Борнмут", клуб встановив на нього цінник.
Українець Василь Ломаченко може повернутись на ринг, є декілька цікавих варіантів його потенційних суперників.
Сергій Ребров готується до поєдинків збірної України проти Бельгії. Ми розібрались, на кого з молодих форвардів йому варто звернути увагу.
Ліга чемпіонів залишається найпрестижнішим клубним турніром Європи. Поки там проходять матчі плей-офф, почитайте про найбільш ефектні та цікаві рекорди турніру.
Читайте Новини.LIVE!