АПЛ или нет — Моуринью назвал чемпионат, в котором хочет работать в будущем

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью уже размышляет над тем, где мог бы работать дальше. И это довольно неожиданный вариант.

Нынешний наставник турецкого "Фенербахче" сказал, что после Турции не был бы против попробовать себя в чемпионате Шотландии, сообщает BBC.

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Речь, скорее всего, идет о двух главных командах Шотландии — "Селтике" и "Рейнджерс". Именно они, как правило, разыгрывают между собой все местные трофеи.

Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/Yves Herman

Что сказал Моуринью

Португалец отметил, что прямо сейчас работу не ищет, потому что работает в "Фенербахче". Но в будущем "почему бы нет".

"Пусть говорят, что это лига двух команд, но это очень страстный чемпионат. Страсть и футбол связаны в Шотландии", — подчеркнул он.

Моуринью также назвал "Селтик" и "Рейнджерс" "большими клубами с историей, фан-базой и ожиданиями".

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