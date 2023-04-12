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Моуріньо готовий піти з "Роми": планує очолити топ-клуб

12 квітня 2023 18:31
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Моуріньо готовий піти з Роми — планує очолити топ-клуб
Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо готовий залишити свою посаду у римському клубі, але за умови, що наступним місцем його роботи буде іменита команда з відповідними фінансовими можливостями. Португалець не проти попрацювати, наприклад, у "Челсі" чи "ПСЖ". 

Про це повідомляє Санті Ауна у своєму Twitter. 

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За інформацією інсайдера, Жозе Моуріньо залюбки погодиться очолити "Челсі", якщо "пенсіонери" зроблять йому пропозицію щодо співпраці. Водночас "вовки" нібито зі спокійною душею відпустять спеціаліста. 

Також Ауна зазначає, що Моуріньо не зацікавлений у роботі в Саудівській Аравії — португалець має намір вигравати трофеї у Європі.

Моуріньо
Моуріньо не подобається ідея працювати в Саудівській Аравії. Фото: Google 

Контракт Жозе з римською "Ромою" діє до літа 2024 року. Наразі "вовки" йдуть на третьому місці в італійській Серії А. 

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