Моуріньо готовий піти з Роми — планує очолити топ-клуб

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо. Фото: Google

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо готовий залишити свою посаду у римському клубі, але за умови, що наступним місцем його роботи буде іменита команда з відповідними фінансовими можливостями. Португалець не проти попрацювати, наприклад, у "Челсі" чи "ПСЖ".

Про це повідомляє Санті Ауна у своєму Twitter.

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За інформацією інсайдера, Жозе Моуріньо залюбки погодиться очолити "Челсі", якщо "пенсіонери" зроблять йому пропозицію щодо співпраці. Водночас "вовки" нібито зі спокійною душею відпустять спеціаліста.

Також Ауна зазначає, що Моуріньо не зацікавлений у роботі в Саудівській Аравії — португалець має намір вигравати трофеї у Європі.

Моуріньо не подобається ідея працювати в Саудівській Аравії. Фото: Google

Контракт Жозе з римською "Ромою" діє до літа 2024 року. Наразі "вовки" йдуть на третьому місці в італійській Серії А.

Нагадаємо, київське "Динамо" можуть залишити одразу декілька іменитих футболістів. Столичний гранд переживає не найкращі часи в плані фінансової спроможності.

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