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Трилер у Львові: "Шахтар" ледве врятувався в матчі УПЛ

12 квітня 2023 16:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Шахтар показав характер у виїзному матчі УПЛ у Львові
Матч шостого туру УПЛ "Львів" — "Шахтар". Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Донецький "Шахтар" здобув вкрай важку перемогу у перенесеному матчі шостого туру УПЛ проти ФК "Львів". Лідерство "гірників" було під загрозою, однак все вирішили останні секунди поєдинку.  

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У перенесеному матчі шостого туру чемпіонату України  "Шахтар" зустрічався з ФК "Львів" у місті Лева.

Перший тайм поєдинку голами вболівальників не порадував і все найцікавіше футболісти залишили на другу половину протистояння. 

На 56-й хвилині захисник "гірників" Гіоргі Гочолейшвілі відкрив рахунок у двобої — грузин зрізав м'яч у власні ворота після подачі у виконанні Богунова. 

Шахтар
Поєдинок "Львів" — "Шахтар", 12 квітня. Фото: ФК "Шахтар"

Гості зуміли відновити паритет через декілька хвилин: Судаков пробив з дальньої дистанції й "кулястий" опинився у сітці воріт Юрчука. 

А вже у доданий арбітром час перемогу "гірникам", влучним ударом, приніс Кевін Келсі. 

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12 квітня, Львів, стадіон "Арена Львів"

ФК "Львів" — "Шахтар" — 1:2

Голи: Гіоргі Гочолейшвілі 56 (авт.) - Георгій Судаков 61, Кевін Келсі 90+5

ФК "Львів": Валерій Юрчук, Ахмед Алібеков (Роман Никитюк 84), Івіян Свржняк (Богдан Мишенко 67), Ярослав Богунов, Владислав Бугай (Максим Сасовський 78), Денис Кузик, Олександр Бєляєв, Артем Мільченко, Максим Грисьо, Олексій Дитятьєв, Ігор Габріель.

"Шахтар": Анатолій Трубін, Лассіна Траоре (Данило Сікан 83), Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький (Андрій Борячук 83), Гіоргі Гочолейшвілі, Дмитро Криськів (Олег Очеретько 27, Кевін Келсі 71), Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Ярослав Ракіцький. 

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