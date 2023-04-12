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Триллер во Львове: "Шахтер" едва спасся в матче УПЛ

12 апреля 2023 16:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Шахтер показал характер в выездном матче УПЛ во Львове
Матч шестого тура УПЛ "Львов" — "Шахтер". Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Донецкий "Шахтер" одержал крайне трудную победу в перенесенном матче шестого тура УПЛ против ФК "Львов". Лидерство "горняков" находилось под угрозой, однако все решили последние секунды поединка.

Об этом сообщают Новини.LIVE

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В перенесенном матче шестого тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде встречался с ФК "Львов".

Первый тайм поединка голами болельщиков не порадовал и все самое интересное футболисты оставили на вторую половину противостояния.

На 56-й минуте защитник "горняков" Гиорги Гочолейшвили открыл счет в поединке — грузин срезал мяч в свои ворота после подачи в исполнении Богунова.

Шахтер
Поединок "Львов" - "Шахтер", 12 апреля. Фото: ФК "Шахтер"

Гости сумели восстановить паритет через несколько минут: Судаков пробил с дальней дистанции и "шаровидный" оказался в сетке ворот Юрчука.

А уже в добавленное арбитром время победу "горнякам", точным ударом, принес Кевин Келси.

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12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

ФК "Львов" — "Шахтер" — 1:2

Голы: Гиорги Гочолейшвили 56 (авт.) — Георгий Судаков 61, Кевин Келси 90+5

ФК "Львов": Валерий Юрчук, Ахмед Алибеков (Роман Никитюк 84), Ивиан Свржняк (Богдан Мышенко 67), Ярослав Богунов, Владислав Бугай (Максим Сасовский 78), Денис Кузык, Александр Гриляв, Артем Мильченко, Максим Игорь Габриэль.

"Шахтер": Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Данило Сикан 83), Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий (Андрей Борячук 83), Гиорги Гочолейшвили, Дмитрий Крыськив (Олег Очеретько 27, Кевин Келси 71), Дмитрий Топалов, Артем Бон Георгий Судаков, Ярослав Ракицкий.

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