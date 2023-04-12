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Такого не смог даже Марадона: анонс матча "Милана" против "Наполи"

12 апреля 2023 11:37
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Такого не смог даже Марадона — анонс матча Милана против Наполи
Пиоли дает подсказки игрокам в матче с "Наполи". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянское дерби в плей-офф еврокубков является большой редкостью. Поклонники "кальчо" готовятся к первому противостоянию "Милана" и "Наполи" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Шансы команд Пиоли и Спаллетти в этой встрече практически равны, сообщают Новини.LIVE

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Болельщики "Наполи" проживают вместе с командой один из лучших сезонов за последние двадцать лет. Подопечные Лучано Спаллетти практически завоевали Скудетто и мечтают о победе в Лиге чемпионов. Но "Милан" станет серьезным препятствием на пути южан. Команда Пиоли умеет обыгрывать "партенопейцев". 

 

Где и когда смотреть матч 1/4 ЛЧ "Милан" — "Наполи" 

В среду, 12 апреля, на стадионе "Сан-Сиро" состоится первый четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретятся две итальянские команды. В 22:00 по киевскому времени соперников выведет на поле главный арбитр из Румынии Иштван Ковач. 

Украинские зрители смогут насладиться противостоянием в прямом эфире. Оно будет доступно на медиасервисе Megogo. 

Ситуация в "Милан" 

Действующие чемпионы Италии проводят очень противоречивый сезон. Команда Пиоли давно рассталась с надеждами на защиту титула, ей важно сохранить место в четверке лучших команд Серии А. Пока "Милану" это удается, но преимущество над "Интером", который занимает пятую строчку, составляет всего одно очко. 

Милан — Наполи
Оливье Жиру выиграл борьбу за мяч. Фото: Google

"Россонери" чередуют успешные матчи с невыразительными поединками. Они вылетели из Кубка Италии от "Торино", были разгромлены "Интером" в Суперкубке, недавно проиграли "Удинезе", а на прошлых выходных сыграли вничью с "Эмполи". С другой стороны "Милан" на выезде разгромил "Наполи" со счетом 4:0. И выход в четвертьфинал Лиги чемпионов является прогрессом для этой команды. 

Ситуация в "Наполи" 

Команда Лучано Спаллетти уже в режиме подготовки к празднованию Скудетто. Отрыв от второго места составляет 16 очков, и в такой ситуации сложно не расслабиться. Фиаско вроде домашнего разгрома от "Милана" могут ненадолго испортить настроение, но главное — сохранить настрой и кураж на Лигу чемпионов. Спаллетти — опытный мотиватор, ему это под силу. 

Милан — Наполи
Кварацхелия отмечает забитый гол. Фото: Google

"Наполи" выиграл первые пять матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, в 1/8 плей-офф разгромил "Айнтрахт". К четвертьфинальному поединку "партенопейцы" подошли с кадровыми проблемами. Ндомбеле пропустит матч из-за дисквалификации. Травмированы Симеоне и ведущий бомбардир команды Осимхен. Скорее всего, футболисты "Наполи" будут в поединке с "Миланом" больше играть на Кварацхелию, который после паузы на матчи сборных еще не забивал. 

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