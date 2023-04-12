Такого не смог даже Марадона — анонс матча Милана против Наполи

Пиоли дает подсказки игрокам в матче с "Наполи". Фото: Google

Итальянское дерби в плей-офф еврокубков является большой редкостью. Поклонники "кальчо" готовятся к первому противостоянию "Милана" и "Наполи" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Шансы команд Пиоли и Спаллетти в этой встрече практически равны, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Болельщики "Наполи" проживают вместе с командой один из лучших сезонов за последние двадцать лет. Подопечные Лучано Спаллетти практически завоевали Скудетто и мечтают о победе в Лиге чемпионов. Но "Милан" станет серьезным препятствием на пути южан. Команда Пиоли умеет обыгрывать "партенопейцев".

Где и когда смотреть матч 1/4 ЛЧ "Милан" — "Наполи"

В среду, 12 апреля, на стадионе "Сан-Сиро" состоится первый четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретятся две итальянские команды. В 22:00 по киевскому времени соперников выведет на поле главный арбитр из Румынии Иштван Ковач.

Украинские зрители смогут насладиться противостоянием в прямом эфире. Оно будет доступно на медиасервисе Megogo.

Ситуация в "Милан"

Действующие чемпионы Италии проводят очень противоречивый сезон. Команда Пиоли давно рассталась с надеждами на защиту титула, ей важно сохранить место в четверке лучших команд Серии А. Пока "Милану" это удается, но преимущество над "Интером", который занимает пятую строчку, составляет всего одно очко.

Оливье Жиру выиграл борьбу за мяч. Фото: Google

"Россонери" чередуют успешные матчи с невыразительными поединками. Они вылетели из Кубка Италии от "Торино", были разгромлены "Интером" в Суперкубке, недавно проиграли "Удинезе", а на прошлых выходных сыграли вничью с "Эмполи". С другой стороны "Милан" на выезде разгромил "Наполи" со счетом 4:0. И выход в четвертьфинал Лиги чемпионов является прогрессом для этой команды.

Ситуация в "Наполи"

Команда Лучано Спаллетти уже в режиме подготовки к празднованию Скудетто. Отрыв от второго места составляет 16 очков, и в такой ситуации сложно не расслабиться. Фиаско вроде домашнего разгрома от "Милана" могут ненадолго испортить настроение, но главное — сохранить настрой и кураж на Лигу чемпионов. Спаллетти — опытный мотиватор, ему это под силу.

Кварацхелия отмечает забитый гол. Фото: Google

"Наполи" выиграл первые пять матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, в 1/8 плей-офф разгромил "Айнтрахт". К четвертьфинальному поединку "партенопейцы" подошли с кадровыми проблемами. Ндомбеле пропустит матч из-за дисквалификации. Травмированы Симеоне и ведущий бомбардир команды Осимхен. Скорее всего, футболисты "Наполи" будут в поединке с "Миланом" больше играть на Кварацхелию, который после паузы на матчи сборных еще не забивал.

Напомним, мы сделали подборку самых курьезных моментов в истории футбола, которая у любого читателя вызовет улыбку.

Молодая украинская футбольная судья София Причина стала известна после скандального инцидента, случившегося в матче Первой лиги.

Украинский боксер Александр Усик и его супруга Екатерина покинули Украины. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.