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Это было весело: Тухель влюбился в "Баварию" после фиаско в Манчестере

12 апреля 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тухель влюбился в Баварию после разгрома от Манчестер сити
Тренер считает, что мюнхенцев наказали, когда они были лучше. Фото: ESPN FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель был удручен после поражения от "Манчестер Сити" (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов, но искал положительные моменты даже в таком результате. Он считает, что его подопечные играли неплохо большую часть матча.

Об этом тренер рассказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Я все еще никак не могу принять итоговый результат: нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким. Считал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 2:0 "Не хочу уменьшить этот результат; я наблюдал очень хорошую игру до 70 минут встречи", — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Причиной поражения наставник считает плохую физическую форму и неуверенность. Не смотря на поражение с большим счетом подопечные ему понравились.

"Я считаю, что мы заслужили по крайней мере один гол. Я вернул бы 1-2 гола, которые забили нам, потому что это слишком много. Думаю, нашим игрокам немного не хватило уверенности и формы. Конечно, результат для нас горький. Сегодня я немного влюбился в свою команду, как они играли. Даже если это звучит странно, это было очень весело", – сказал Тухель в разговоре с Prime Video.

Главным преимуществом хозяев поля было то, что Гвардиола работает в "Сити" уже семь лет. Тухель возглавил "Баварию" совсем недавно, не прошло и месяца. У него не было времени ознакомиться с возможностями футболистов. Об экспериментах и речи не было.

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