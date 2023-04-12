Тухель влюбився у Баварію після розгрому від Манчестер сіті

Тренер вважає, що мюнхенців покарали, коли вони були краще. Фото: ESPN FC

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель був пригнічений після поразки від "Манчестер Сіті" (0:3) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але шукав позитивні моменти навіть у такому результаті. Він вважає, що його підопічні грали непогано більшу частину матчу.

Про це тренер розповів на післяматчевій пресконференції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Я все ще ніяк не можу прийняти підсумковий результат: нас покарали в ті фрагменти гри, коли ми були кращими за суперника. Сьогоднішнє покарання було для нас жорстоким. Вважав, що гра у нас була дуже гарною до того, як рахунок став 2:0. Не прагну применшити цей результат; я спостерігав дуже хорошу гру до 70 хвилини зустрічі", — цитує Тухеля пресслужба УЄФА.

Der Pressetalk mit Thomas Tuchel nach der Niederlage in Manchester. #MCIFCB — FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2023

Причиною поразки наставник вважає погану фізичну форму та невпевненість. Не дивлячись на поразку з великим рахунком підопічні йому сподобались.

"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я повернув би 1-2 голи, які забили нам, тому що це занадто багато. Думаю, нашим гравцям трохи забракло впевненості та форми. Звісно, результат для нас гіркий. Сьогодні я трохи закохався у свою команду, як вони грали. Навіть якщо це звучить дивно, це було дуже весело", – сказав Тухель у розмові з Prime Video.

Головною перевагою господарів поля було те, що Гвардіола працює у "Сіті" вже сім років. Тухель очолив "Баварію" зовсім недавно, не минуло й місяця. Він не мав часу ознайомитися з можливостями футболістів. Про експерименти й не йшлося.

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