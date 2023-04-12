Тухель влюбився у Баварію після розгрому від Манчестер сіті

Це було весело: Тухель влюбився у "Баварію" після фіаско в Манчестері
Головний тренер "Баварії" Томас Тухель був пригнічений після поразки від "Манчестер Сіті" (0:3) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але шукав позитивні моменти навіть у такому результаті. Він вважає, що його підопічні грали непогано більшу частину матчу.
Про це тренер розповів на післяматчевій пресконференції, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Я все ще ніяк не можу прийняти підсумковий результат: нас покарали в ті фрагменти гри, коли ми були кращими за суперника. Сьогоднішнє покарання було для нас жорстоким. Вважав, що гра у нас була дуже гарною до того, як рахунок став 2:0. Не прагну применшити цей результат; я спостерігав дуже хорошу гру до 70 хвилини зустрічі", — цитує Тухеля пресслужба УЄФА.
Der Pressetalk mit Thomas Tuchel nach der Niederlage in Manchester. #MCIFCB— FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2023
Причиною поразки наставник вважає погану фізичну форму та невпевненість. Не дивлячись на поразку з великим рахунком підопічні йому сподобались.
"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я повернув би 1-2 голи, які забили нам, тому що це занадто багато. Думаю, нашим гравцям трохи забракло впевненості та форми. Звісно, результат для нас гіркий. Сьогодні я трохи закохався у свою команду, як вони грали. Навіть якщо це звучить дивно, це було дуже весело", – сказав Тухель у розмові з Prime Video.
Головною перевагою господарів поля було те, що Гвардіола працює у "Сіті" вже сім років. Тухель очолив "Баварію" зовсім недавно, не минуло й місяця. Він не мав часу ознайомитися з можливостями футболістів. Про експерименти й не йшлося.
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