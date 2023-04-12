Такого не зміг навіть Марадона — анонс матчу Мілана проти Наполі.

Піолі підказує гравцям у матчі з "Наполі". Фото: Google

Італійське дербі у плей-офф єврокубків є великою рідкістю. Шанувальники "кальчо" готуються до першого протистояння "Мілана" та "Наполі" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Шанси команд Піолі та Спаллетті у цій зустрічі практично рівні, повідомляють Новини.LIVE.

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Вболівальники "Наполі" проживають разом із командою один із найкращих сезонів за останні двадцять років. Підопічні Лучано Спаллетті практично вибороли Скудетто і мріють про перемогу в Лізі чемпіонів. Але "Мілан" стане серйозною перешкодою на шляху жителів півдня. Команда Піолі вміє обігравати "партенопейців".

Де і коли дивитися матч 1/4 ЛЧ "Мілан" — "Наполі"

У середу, 12 квітня, на стадіоні "Сан-Сіро" відбудеться перший чвертьфінал Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться дві італійські команди. О 22:00 за київським часом суперників виведе на поле головний арбітр із Румунії Іштван Ковач.

Українські глядачі зможуть насолодитися протистоянням у прямому ефірі. Воно буде доступне на медіасервісі Megogo.

Ситуація у "Мілан"

Чинні чемпіони Італії проводять дуже суперечливий сезон. Команда Піолі давно розлучилася з надіями на захист титулу, їй важливо зберегти місце в четвірці найкращих команд Серії А. Поки "Мілану" це вдається, але перевага над "Інтером", який займає п'яту сходинку, становить лише одне очко.

Олів'є Жиру виграв боротьбу за м'яч. Фото: Google

"Россонері" чергують успішні матчі з невиразними поєдинками. Вони вилетіли з Кубка Італії від "Торіно", були розгромлені "Інтером" у Суперкубку, нещодавно програли "Удінезе", а минулими вихідними зіграли внічию з "Емполі". З іншого боку, "Мілан" на виїзді розгромив "Наполі" з рахунком 4:0. І вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів є прогресом для цієї команди.

Ситуація у "Наполі"

Команда Лучано Спаллетті вже у режимі підготовки до святкування Скудетто. Відрив від другого місця становить 16 очок, і в такій ситуації важко не розслабитись. Фіаско на зразок домашнього розгрому від "Мілана" може ненадовго зіпсувати настрій, але головне зберегти настрій і кураж на Лігу чемпіонів. Спаллетті — досвідчений мотиватор, йому це під силу.

Кварацхелія відзначає забитий гол. Фото: Google

"Наполі" виграв перші п'ять матчів на груповій стадії Ліги чемпіонів, у 1/8 плей-офф розгромив "Айнтрахт". До чвертьфінального поєдинку "партенопейці" підійшли із кадровими проблемами. Ндомбеле пропустить матч через дискваліфікацію Травмовані Сімеоне та провідний бомбардир команди Осімхен. Швидше за все, футболісти "Наполі" у поєдинку з "Міланом" більше гратимуть на Кварацхелію, який після паузи на матчі збірних ще не забивав.

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