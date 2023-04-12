Моуриньо готов уйти из "Ромы": планирует возглавить топ-клуб
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо готов покинуть свой пост в римском клубе, но при условии, что следующим местом его работы будет именитая команда с соответствующими финансовыми возможностями. Португалец не прочь поработать, например, в "Челси" или "ПСЖ".
Об этом сообщает Санти Ауна в своем Twitter.
Саудовская Аравия — не вариант
По информации инсайдера, Жозе Моуриньо охотно согласится возглавить "Челси", если "пенсионеры" сделают ему предложение о сотрудничестве. В то же время "волки" якобы со спокойной душой отпустят специалиста.
Также Ауна отмечает, что Моуриньо не заинтересован в работе в Саудовской Аравии — португалец намерен выигрывать трофеи в Европе.
Контракт Жозе с римской "Ромой" действует до лета 2024 года. В настоящее время "волки" идут на третьем месте в итальянской Серии А.
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