Моуриньо готов уйти из Ромы — планирует возглавить топ-клуб

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо. Фото: Google

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо готов покинуть свой пост в римском клубе, но при условии, что следующим местом его работы будет именитая команда с соответствующими финансовыми возможностями. Португалец не прочь поработать, например, в "Челси" или "ПСЖ".

Об этом сообщает Санти Ауна в своем Twitter.

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По информации инсайдера, Жозе Моуриньо охотно согласится возглавить "Челси", если "пенсионеры" сделают ему предложение о сотрудничестве. В то же время "волки" якобы со спокойной душой отпустят специалиста.

Также Ауна отмечает, что Моуриньо не заинтересован в работе в Саудовской Аравии — португалец намерен выигрывать трофеи в Европе.

Моуриньо не нравится идея работать в Саудовской Аравии. Фото: Google

Контракт Жозе с римской "Ромой" действует до лета 2024 года. В настоящее время "волки" идут на третьем месте в итальянской Серии А.

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