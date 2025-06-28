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Головна Спорт Мудрик міг отримати рік дискваліфікації, але зробив помилку

Мудрик міг отримати рік дискваліфікації, але зробив помилку

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 22:39
Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації через його помилку
Михайло Мудрик. Фото: УАФ
Ключові моменти Мудрик міг отримати всього рік відсторонення

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик невдовзі отримає покарання за провалений допінг-тест. Футбольна асоціація Англії (FA) просить відсторонити українця на чотири роки, але досі йде розгляд справи.

Мудрик сам ухвалив рішення, яке завадило йому отримати менший строк, повідомив YouTube-канал Football Hub.

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Мудрик міг отримати всього рік відсторонення

За інформацією видання, якщо факт вживання забороненої речовини буде офіційно підтверджено, Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років. У випадку, якщо українець доведе, що вживав заборонений препарат несвідомо, то строк можуть зменшити до двох років.

Український юрист Євген Пронін заявив, що Мудрик міг отримати всього рік відсторонення, якби відмовився відкривати пробу "Б" та визнав свою вину.

У подібній ситуації ексгравець збірної України Артем Беседін прийняв інше рішення і отримав рік відсторонення.

"Його рішення відкрити пробу "Б" свідчить про те, що він не усвідомлював наявності забороненої речовини в організмі та вірив у свою невинність", — сказав Пронін.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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