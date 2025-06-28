Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации из-за его ошибки

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик вскоре получит наказание за проваленный допинг-тест. Футбольная ассоциация Англии (FA) просит отстранить украинца на четыре года, но до сих пор идет рассмотрение дела.

Мудрик сам принял решение, которое помешало ему получить меньший срок, сообщил YouTube-канал Football Hub.

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Мудрик мог получить всего год отстранения

По информации издания, если факт употребления запрещенного вещества будет официально подтвержден, Мудрику грозит дисквалификация до четырех лет. В случае, если украинец докажет, что употреблял запрещенный препарат неосознанно, то срок могут уменьшить до двух лет.

Украинский юрист Евгений Пронин заявил, что Мудрик мог получить всего год отстранения, если бы отказался открывать пробу "Б" и признал свою вину.

В подобной ситуации экс-игрок сборной Украины Артем Беседин принял другое решение и получил год отстранения.

"Его решение открыть пробу "Б" свидетельствует о том, что он не осознавал наличия запрещенного вещества в организме и верил в свою невиновность", — сказал Пронин.

Напомним, футболист киевского "Динамо" не возвращается в Украину — ранее он сменил сборную.

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