Що заважає Мудрику стати переможцем Ліги конференцій

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик не виходить на поле з осені, але може стати частиною команди, яка вже 28 травня зіграє у фіналі Ліги конференцій. Лондонський "Челсі", де українець офіційно числиться у складі, зустрінеться з іспанським "Бетісом".

Саме в Лізі Конференцій Мудрик провів свої найкращі матчі цього сезону, нагадує "Спорт-Експрес в Україні".

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Попри тимчасове відсторонення, Михайло Мудрик зробив вагомий внесок у єврокубковий сезон: 6 результативних дій (3 голи + 3 асисти) у чотирьох матчах Ліги конференцій. Це робить його одним із найефективніших гравців команди на цьому етапі.

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Instagram

Однак питання про правомірність можливої медалі залишається відкритим: з 28 листопада 2024 року Мудрика відсторонено у справі про допінг, і поки не оголошено результатів проби "B".

Чи може дискваліфікація позбавити титулу?

Юрист компанії Iskor Ілля Скоропашкін у коментарі для Sport-Express.ua пояснив: згідно з Кодексом WADA, підтверджене порушення автоматично позбавляє спортсмена всіх особистих досягнень, включно з медалями та титулами. Це також підтверджується практикою CAS, зокрема кейсом Папу Гомеса та Онани.

Проте для клубу санкції не настають, якщо порушення — одиничне. Отже, "Челсі" збереже свій результат, навіть якщо справа Мудрика завершиться дискваліфікацією.

Наразі статус Мудрика формально "обвинувачений", а не "винний". Поки проба "B" не показала позитивного результату, зберігається презумпція невинуватості. Якщо порушення не підтвердяться, футболіст вважатиметься реабілітованим та зможе офіційно отримати трофей як учасник турніру.

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