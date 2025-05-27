Что мешает Мудрику стать победителем Лиги конференций

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик не выходит на поле с осени, но может стать частью команды, которая уже 28 мая сыграет в финале Лиги конференций. Лондонский "Челси", где украинец официально числится в составе, встретится с испанским "Бетисом".

Именно в Лиге Конференций Мудрик провел свои лучшие матчи в этом сезоне, напоминает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Несмотря на временное отстранение, Михаил Мудрик внес весомый вклад в еврокубковый сезон: 6 результативных действий (3 гола + 3 ассиста) в четырех матчах Лиги конференций. Это делает его одним из самых эффективных игроков команды на этом этапе.

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Instagram

Однако вопрос о правомерности возможной медали остаётся открытым: с 28 ноября 2024 года Мудрик отстранен по делу о допинге, и пока не оглашены результаты пробы "B".

Может ли дисквалификация лишить титула?

Юрист компании Iskor Илья Скоропашкин в комментарии для Sport-Express.ua объяснил: согласно Кодексу WADA, подтвержденное нарушение автоматически лишает спортсмена всех личных достижений — включая медали и титулы. Это также подтверждается практикой CAS, в частности кейсом Папу Гомеса и Онаны.

Однако для клуба санкции не наступают, если нарушение — единичное. Следовательно, "Челси" сохранит свой результат, даже если дело Мудрика завершится дисквалификацией.

На данный момент статус Мудрика формально "обвиняемый", а не "виновный". Пока проба "B" не показала положительного результата, сохраняется презумпция невиновности. Если нарушения не подтвердятся, футболист будет считаться реабилитированным и сможет официально получить трофей как участник турнира.

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