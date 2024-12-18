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Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

18 грудня 2024 00:34
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Михайло Мудрик найняв юридичний захист у справі про допінг
Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик, який попався на допінгу, почав захищатися. Українець найняв юридичний захист.

Адвокати добре орієнтуються у справах про допінг, передає The Telegraph.

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Михайло Мудрік
Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Яких юристів найняв Мудрік

На цю мить відомо, що 23-річний футболіст найняв фірму Morgan Sports Law, яка захищала колишнього футболіста "Ювентуса" та збірної Франції Поля Погба у його допінговій справі.

Працюючи з Погба, цим юристам вдалося через Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротити термін усунення з чотирьох років до 18 місяців.

Цікаво, що юристам вдалося добре себе проявити на тлі того, що Погба попався на тестостероні, що є набагато серйознішим порушенням, ніж мілдронат у Мудрика.

Чинний контракт Мудрика з Челсі діє до 30 червня 2031 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного гравця у 30 млн євро.

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футбол Михайло Мудрик Челсі допінг українські легіонери (футбол)

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