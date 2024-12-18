Михаил Мудрик нанял юридическую защиту в деле о допинге

Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Попавшийся на допинге украинский вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик начал защищаться. Украинец нанял юридическую защиту.

Адвокаты хорошо ориентируются в делах о допинге, передает The Telegraph.

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Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каких юристов нанял Мудрик

На текущий момент известно, что 23-летний футболист нанял фирму Morgan Sports Law, которая защищала бывшего футболиста "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба в его допинговом деле.

Работая с Погба этим юристам удалось через Спортивный арбитражный суд (CAS) сократить срок отстранения с четырех лет до 18 месяцев.

Интересно, что юристам удалось хорошо себя проявить на фоне того, что Погба попался на тестостероне, что является намного более серьезным нарушением чем милдронат у Мудрика.

Действующий контракт Мудрика с "Челси" действует до 30 июня 2031 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего игрока в 30 млн евро.

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