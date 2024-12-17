Михаил Мудрик провалил допинг-тест и плучил запрет на тренировки в Челси

Михаил Мудрик. Фото: "Челсы"

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Именно это было причиной, по которой он свой последний матч сыграл 1 декабря.

Игроки "Челси" узнали ситуацию только после того, как информация появилась в СМИ. Об этом в соцсетях сообщил журналист Бен Джейкобс.

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Мудрику запретили тренироваться с командой

По информации источника, игроки "Челси" узнали о проваленном допинг-тесте Мудрика только утром 17 декабря, когда эта информация появилась в СМИ.

Клуб проинформировал других игроков команды о ситуации с положительным тестом на допинг 23-летнего украинца утром, 17 декабря.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска знал о ситуации, но не решал этот вопрос постоянным личным вмешательством.

Пока известно, что Мудрику запретили тренироваться с другой частью команды. При этом пока неизвестно, есть ли у него доступ к тренировочной базе.

Пока известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест на милдронат после матча за сборную Украины. Этот запрещенный препарат популярен только в странах бывшего СССР.

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