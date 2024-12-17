Мудрик провалил допинг-тест — грозит ли наказание сборной Украины

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Украинский вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Вероятно, что вещество могло попасть в него во время международного окна на матчи сборных.

Портал Новини.LIVE напомнил, могут ли за проваленный допинг-тест наказать сборную Украины.

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Накажут ли Украину за Мудрика

В УЕФА борьбу с допингом регламентируют антидопинговые правила. Согласно статье 11, для наказания команды в виде изменения результата матча нужно доказать вину двух или более футболистов

В ситуации с Мудриком, когда он предупрежден, а вина еще не подтверждена, его командам могут усилить тестирование на допинг, но санкций против них не применяют.

Поэтому ни "Челси", ни сборной Украины не будут просматривать результаты их матчей.

Мудрик в этом сезоне в составе "Челси" в 15 матчах забил три гола и совершил пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего игрока в 30 млн евро.

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