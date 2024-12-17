Мудрик провалив допінг-тест, чи загрожує покарання збірній України

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Український вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Ймовірно, що речовина могла потрапити в нього під час міжнародного вікна на ігри збірних.

Портал Новини.LIVE нагадав, чи можуть за провалений допінг-тест покарати збірну України.

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Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Чи покарають Україну за Мудрика

В УЄФА боротьбу з допінгом регламентують антидопінгові правила. Згідно зі статтею 11, для покарання команди у вигляді зміни результату матчу, потрібно довести вину двох або більше футболістів

У ситуації з Мудриком, коли він попереджений, а вина ще не доведена, його командам можуть посилити тестування на допінг, але санкцій проти них не вживають.

Тому, ні "Челсі", ні збірній України не будуть переглядати результати їх матчів.

Мудрик цього сезону в складі "Челсі" в 15 матчах забив три голи та зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного гравця в 30 млн євро.

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