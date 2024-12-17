Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика arrow

Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

17 грудня 2024 21:20
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мудрик провалив допінг-тест, чи загрожує покарання збірній України
Михайло Мудрик. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Ймовірно, що речовина могла потрапити в нього під час міжнародного вікна на ігри збірних.

Портал Новини.LIVE нагадав, чи можуть за провалений допінг-тест покарати збірну України.

Читайте також:
Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Чи покарають Україну за Мудрика

В УЄФА боротьбу з допінгом регламентують антидопінгові правила. Згідно зі статтею 11, для покарання команди у вигляді зміни результату матчу, потрібно довести вину двох або більше футболістів

У ситуації з Мудриком, коли він попереджений, а вина ще не доведена, його командам можуть посилити тестування на допінг, але санкцій проти них не вживають.

Тому, ні "Челсі", ні збірній України не будуть переглядати результати їх матчів.

Мудрик цього сезону в складі "Челсі" в 15 матчах забив три голи та зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного гравця в 30 млн євро.

Нагадаємо, колишня українська співачка Анна Сєдокова знала, що її колишній чоловік, латвійський баскетболіст Яніс Тімма збирається скоїти самогубство.

Український суперважковаговик Олександр Усик обіцяє дуже яскраво вийти на бій з Тайсоном Ф'юрі.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко підтвердила статус однієї з найкрасивіших спортсменок.

Луганську "Зорю" знову може очолити український тренер Віктор Скрипник.

футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі допінг українські легіонери (футбол)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:07 Суд підтримав одесита і скасував штраф ТЦК у 17 тис. грн — деталі

22:07 Ми готові говорити дипломатично або на полі бою, — Зеленський

22:01 НАТО взяло на себе координацію західної допомоги Україні

21:50 Інтернет у селах та на дорогах — Рада підтримала законопроєкт

21:33 Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

22:07 Суд підтримав одесита і скасував штраф ТЦК у 17 тис. грн — деталі

22:07 Ми готові говорити дипломатично або на полі бою, — Зеленський

22:01 НАТО взяло на себе координацію західної допомоги Україні

21:50 Інтернет у селах та на дорогах — Рада підтримала законопроєкт

21:33 Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям