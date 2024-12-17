Михайло Мудрик провалив допінг-тест та отримав заборну на тренування в Челсі

Мудрику заборонили тренуватися на базі Челсі з одноклубниками
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Саме це було причиною, через яку він свій останній матч зіграв 1 грудня.
Гравці "Челсі" дізналися про ситуацію лише після того, як інформація з'явилася в ЗМІ. Про це в соцмережах повідомив журналіст Бен Джейкобс.
Мудрику заборонили тренуватися з командою
За інформацією джерела, гравці "Челсі" дізналися про провалений допінг-тест Мудрика лише вранці 17 грудня, коли ця інформація з'явилася в ЗМІ.
Клуб проінформував інших гравців команди про ситуацію щодо позитивного тесту 23-річного українця на допінг сьогодні вранці, 17 грудня.
Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска знав про ситуацію, але не розв'язував це питання постійним втручанням.
Наразі відомо, що Мудрику заборонили тренуватися з іншою частиною команди. При цьому поки не відомо, чи є в нього доступ до тренувальної бази.
Наразі відомо, що Мудрик здав позитивний допінг-тест на мiлдронат після матчу за збірну України. Цей заборонений препарат є популярним лише в країнах колишнього СРСР.
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