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Мудрику заборонили тренуватися на базі Челсі з одноклубниками

17 грудня 2024 22:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Михайло Мудрик провалив допінг-тест та отримав заборну на тренування в Челсі
Михайло Мудрик. Фото: "Челси"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Саме це було причиною, через яку він свій останній матч зіграв 1 грудня.

Гравці "Челсі" дізналися про ситуацію лише після того, як інформація з'явилася в ЗМІ. Про це в соцмережах повідомив журналіст Бен Джейкобс.

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Михаил Мудрик
Михайло Мудрик святкує гол із Джейдоном Санчо та Чезаре Казадеї. Фото: Reuters

Мудрику заборонили тренуватися з командою

За інформацією джерела, гравці "Челсі" дізналися про провалений допінг-тест Мудрика лише вранці 17 грудня, коли ця інформація з'явилася в ЗМІ.

Клуб проінформував інших гравців команди про ситуацію щодо позитивного тесту 23-річного українця на допінг сьогодні вранці, 17 грудня.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска знав про ситуацію, але не розв'язував це питання постійним втручанням.

Наразі відомо, що Мудрику заборонили тренуватися з іншою частиною команди. При цьому поки не відомо, чи є в нього доступ до тренувальної бази.

Наразі відомо, що Мудрик здав позитивний допінг-тест на мiлдронат після матчу за збірну України. Цей заборонений препарат є популярним лише в країнах колишнього СРСР.

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футбол Михайло Мудрик Челсі допінг українські легіонери (футбол)

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