Михайло Мудрик назвав людей, які його надихають

Михайло Мудрик та Люсі Бронз. Фото: instagram.com/chelseafc/

Футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик назвав гравця, який його надихає. Також молодий вінгер згадав про гол, яким пишається.

Мудрик пройшов коротке опитування для офіційного облікового запису "Челсі" в TikTok.

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Михайло Мудрик відповів на різні питання на прохання пресслужби "Челсі". Український півзахисник розповів про себе, що вболівальники про нього не знали. Зокрема футболіст назвав гравця, який його надихає.

Михайло Мудрик зі своїми новими агентами. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що сказав Мудрик

Вінгер вважає Кріштіану Роналду одним із найбільших футболістів світу. Також Михайло Мудрик назвав курку з рисом своєю улюбленою "шкідливою" їжею. У відповідь на запитання, що українець узяв би на безлюдний острів, Мудрик назвав воду.

Найпам'ятнішим моментом у своїй кар'єрі Михайло назвав гол у ворота "РБ Лейпциг". Це сталося у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023. Той виїзний матч "Шахтар" виграв із рахунком 4:1.

Улюбленим місцем, куди Мудрик завжди охоче їздить, виявилося його рідне місто Красноград. Людьми, які завжди надихають Михайла, виявилися його мама та тато.

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