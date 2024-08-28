Михаил Мудрик назвал людей, которые его вдохновляют

Михаил Мудрик и Люси Бронз. Фото: instagram.com/chelseafc/

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик назвал игрока, который его вдохновляет. Также молодой вингер вспомнил о голе, которым гордится.

Мудрик прошел короткий опрос для официального аккаунта "Челси" в TikTok.

Читайте также:

Михаил Мудрик ответил на разные вопросы по просьбе пресс-службы "Челси". Украинский полузащитник рассказал о себе то, что болельщики о нем не знали. В частности, футболист назвал игрока, который его вдохновляет.

Михаил Мудрик со своими новыми агентами. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что сказал Мудрик

Вингер считает Криштиану Роналду одним из величайших футболистов мира. Также Михаил Мудрик назвал курицу с рисом своей любимой "вредной" пищей. В ответ на вопрос о том, что украинец взял бы на необитаемый остров, Мудрик назвал воду.

Самым памятным моментом в своей карьере Михаил назвал гол в ворота "РБ Лейпциг". Это случилось в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. Тот выездной матч "Шахтер" выиграл со счетом 4:1.

Любимым местом, куда Мудрик всегда охотно ездит, оказался его родной город Красноград. Людьми, которые всегда вдохновляют Михаила, оказались его мама и папа.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче "Динамо" с "РБ Зальцбург".

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.

Тренер "РБ Зальцбург" признался, чем "Динамо" его удивило — детали.