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Мудрик не потрапив до престижного рейтингу Челсі

29 грудня 2024 10:44
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик не потрапив до рейтингу найкращих моментів року Челсі — подробиці
Гравець "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До Нового року залишилось кілька днів. У спорті, як і в інших сферах життя, підсумовують рік у різноманітних рейтингах

Англійський "Челсі" у себе в Instagram опублікував рейтинг найкращих моментів року, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У ньому знайшлося місце, приміром, Жоао Феліксу, якого "сині" планують найближчим часом продати. Але не знайшлося місця для українця Михайла Мудрика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chelsea FC (@chelseafc)

Хто у рейтингу

Кілька фото присвячені колишньому капітану команди Тьягу Сільві, який вже залишив клуб. Є безліч світлин зі святкуванням голів, зокрема забиті м'ячі Ноні Мадуеке. Також у рейтингу знайшлося місце Коулу Палмеру, Енцо Фернандесу та Жоао Феліксу. Звісно ж не обійшлося без головного тренера команди Енцо Марески. Декілька фото присвячені футболістам команди, які здобували нагороди "Гравець матчу". 

Михайло Мудрик поки що не має права тренуватися з клубом, що є умовою покарання, пов'язаного з недавнім допінг-скандалом. 

Українець, за свідченням журналістів, пройшов поліграф. А зараз, як і його клуб, очікує на результати розслідування. 

Нагадаємо, українська спортсменка Ольга Харлан показала фото зі святкування Різдва з рідними з Італії. 

Воротар збірної України Анатолій Трубін одружився в Португалії, на весіллі також був Михайло Мудрик. 

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ

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