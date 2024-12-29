Мудрик не потрапив до рейтингу найкращих моментів року Челсі — подробиці

Гравець "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

До Нового року залишилось кілька днів. У спорті, як і в інших сферах життя, підсумовують рік у різноманітних рейтингах.

Англійський "Челсі" у себе в Instagram опублікував рейтинг найкращих моментів року, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У ньому знайшлося місце, приміром, Жоао Феліксу, якого "сині" планують найближчим часом продати. Але не знайшлося місця для українця Михайла Мудрика.

Хто у рейтингу

Кілька фото присвячені колишньому капітану команди Тьягу Сільві, який вже залишив клуб. Є безліч світлин зі святкуванням голів, зокрема забиті м'ячі Ноні Мадуеке. Також у рейтингу знайшлося місце Коулу Палмеру, Енцо Фернандесу та Жоао Феліксу. Звісно ж не обійшлося без головного тренера команди Енцо Марески. Декілька фото присвячені футболістам команди, які здобували нагороди "Гравець матчу".

Михайло Мудрик поки що не має права тренуватися з клубом, що є умовою покарання, пов'язаного з недавнім допінг-скандалом.

Українець, за свідченням журналістів, пройшов поліграф. А зараз, як і його клуб, очікує на результати розслідування.

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