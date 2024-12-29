Мудрик не попал в рейтинг лучших моментов года Челси — детали

Игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

До Нового года осталось несколько дней. В спорте, как и в других сферах жизни, подводят итоги года в различных рейтингах.

Английский "Челси" у себя в Instagram опубликовал рейтинг лучших моментов года, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В нем нашлось место, например, Жоао Феликсу, которого "синие" планируют в ближайшее время продать. Но не нашлось места для украинца Михаила Мудрика.

Кто в рейтинге

Несколько фото посвящены бывшему капитану команды Тьяго Сильве, который уже покинул клуб. Есть множество фотографий с празднованием голов, в том числе забитые мячи Нони Мадуэке. Также в рейтинге нашлось место Коулу Палмеру, Энцо Фернандесу и Жоао Феликсу. Конечно же, не обошлось без главного тренера команды Энцо Марески. Несколько фото посвящены футболистам команды, которые получали награды "Игрок матча".

Михаил Мудрик пока не имеет права тренироваться с клубом по условиям наказания, связанного с недавним допинг-скандалом.

Украинец, по свидетельству журналистов, прошел полиграф. А сейчас, как и его клуб, ожидает результатов расследования.

Напомним, украинская спортсменка Ольга Харлан показала фото с Рождества с родными из Италии.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин женился в Португалии, на свадьбе также был Михаил Мудрик.

Жена Александра Усика Екатерина показала фото в неожиданном образе.

Девушка Криштиану Роналду поразила всех новым образом.