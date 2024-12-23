Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик не приймав допінг у збірній України — нові подробиці arrow

Мудрик не приймав допінг у збірній України — нові подробиці

23 грудня 2024 15:46
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрик не міг отримати допінг у збірній України — зроблено заяву
Михайло Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/m.10mudryk_/
Станіслав Костюк - Редактор

Хавбек збірної України з футболу Михайло Мудрик не приймав заборонених препаратів під час виступів за національну команду. Представники "синьо-жовтих" не могли надати гравцю допінг. 

З великою ймовірністю заборонена речовина потрапила в організм Мудрика в Англії, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Британські журналісти поспішили зробити заяву про те, що Михайло Мудрик міг використати допінг під час перебування у таборі збірної України. Це сталося восени цього року, коли команда Сергія Реброва виборювала місце в плей-офф Ліги Націй. Очевидно, таке твердження не відповідає дійсності.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик під час матчу. Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Що відомо про допінг Мудрика

Вінгер лондонського "Челсі" здав позитивний допінг-тест, через що йому тепер загрожує тривала дискваліфікація. Йдеться про покарання, що залишить гравця без можливості виходити на поле протягом 4 років.

Виявилося, що Мудрик не міг прийняти допінг у збірній України, оскільки футболісти команди не складали тестів у жовтні та листопаді цього року. Саме у цей часовий проміжок вінгер "Челсі" здав свою пробу. Очевидно, це сталося саме у Лондоні.

Щодо збірної України, то у вересні жереб визначив, що тести мали здати захисники Олександр Тимчик та Максим Таловєров. Обидві спроби виявилися негативними.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук здобула важливу посаду в обласній Федерації легкої атлетики.

Лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн висловився про проблему головного тренера команди Хосепа Гвардіоли.

Боксер Віктор Постол поділився подробицями атаки безпілотника на оселю його родини.

Футболіст "Динамо", на якого розраховували у команді, продовжить кар'єру у Туреччині.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:06 Власникам тварин у Польщі загрожують чималі штрафи – деталі

17:00 У Львові встановлять найбільший тризуб з дідухів — фоторепортаж

17:00 Відрядження до бойових частин — коли це незаконно

16:57 Масштабна аварія в Одесі — Іванівський міст перекрито

16:47 Погода на Святвечір — синоптики прогнозують у Львові зимову казку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

16:17 Аеропорт Одеси — літаки стоять, зарплата директору капає

16:07 У Херсоні пролунали потужні вибухи

16:06 Теракт у Магдебурзі — постраждала українка у важкому стані

16:02 Понаднормова робота в Україні — як оплачується у 2024 році

17:06 Власникам тварин у Польщі загрожують чималі штрафи – деталі

17:00 У Львові встановлять найбільший тризуб з дідухів — фоторепортаж

17:00 Відрядження до бойових частин — коли це незаконно

16:57 Масштабна аварія в Одесі — Іванівський міст перекрито

16:47 Погода на Святвечір — синоптики прогнозують у Львові зимову казку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

16:17 Аеропорт Одеси — літаки стоять, зарплата директору капає

16:07 У Херсоні пролунали потужні вибухи

16:06 Теракт у Магдебурзі — постраждала українка у важкому стані

16:02 Понаднормова робота в Україні — як оплачується у 2024 році

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу