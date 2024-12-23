Мудрик не міг отримати допінг у збірній України — зроблено заяву

Михайло Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Хавбек збірної України з футболу Михайло Мудрик не приймав заборонених препаратів під час виступів за національну команду. Представники "синьо-жовтих" не могли надати гравцю допінг.

З великою ймовірністю заборонена речовина потрапила в організм Мудрика в Англії, повідомляє "ТаТоТаке".

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Британські журналісти поспішили зробити заяву про те, що Михайло Мудрик міг використати допінг під час перебування у таборі збірної України. Це сталося восени цього року, коли команда Сергія Реброва виборювала місце в плей-офф Ліги Націй. Очевидно, таке твердження не відповідає дійсності.

Михайло Мудрик під час матчу. Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Що відомо про допінг Мудрика

Вінгер лондонського "Челсі" здав позитивний допінг-тест, через що йому тепер загрожує тривала дискваліфікація. Йдеться про покарання, що залишить гравця без можливості виходити на поле протягом 4 років.

Виявилося, що Мудрик не міг прийняти допінг у збірній України, оскільки футболісти команди не складали тестів у жовтні та листопаді цього року. Саме у цей часовий проміжок вінгер "Челсі" здав свою пробу. Очевидно, це сталося саме у Лондоні.

Щодо збірної України, то у вересні жереб визначив, що тести мали здати захисники Олександр Тимчик та Максим Таловєров. Обидві спроби виявилися негативними.

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